El (involuntario) favor del Barça al Athletic

Las relaciones entre el FC Barcelona y el Athletic Club de Bilbao no se encuentran en estos momentos en el mejor estado posible. El largo culebrón con Nico Williams, que finalizó con la renovación del futbolista por el club bilbaíno pese al fuerte interés de los azulgranas, incrementó todavía más este clima hostil que viven ambas entidades actualmente.

No hay que ir muy lejos para encontrar ejemplos de esta mala relación. A principios de junio, en un acto destinado al análisis de la temporada, Jon Uriarte, presidente del Athletic Club, cargó con dureza hacia el Barça: "Lo que se vio aquí es más bien cierto cansancio, hartazgo o hastío hacia ciertas cosas de las que recibimos información, parecen raras y no sucede nada. Hemos oído hablar de pagos a Negreira y la afición no sabe si es real o no o si habrá consecuencias, luego se habla de problemas para inscribir jugadores, de las palancas, de la autorización de un organismo político para las inscripciones...Son temas a los que no estamos acostumbrados".

Uriarte se pronuncia sobre la inscripción del jugador del FC Barcelona / Perform

“A eso hay que sumar que ficharon al jugador con mayor valor de la plantilla esa temporada (Iñigo Martínez), que se fue libre, y el último verano ha habido rumores continuos poniendo la camiseta del rival a un jugador tuyo (Nico). La consecuencia de todo eso es lo que se vio en San Mamés", apuntilló.

Y es que la última visita del equipo azulgrana a San Mamés estuvo llena de tensión. De hecho, esta misma semana se conoció que el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) comunicó al Athletic Club una nueva sanción de 9.000€ por los cánticos reiterados con insultos escuchados durante el encuentro contra los azulgranas correspondiente a la última jornada de LaLiga 2024/25.

Íñigo Martínez celebra el título de Liga. / EFE

Pero, por cosas de la visa, el FC Barcelona está muy cerca de realizar de forma totalmente involuntaria un enorme favor al Athletic Club de la mano de Iñigo Martínez. La salida del central vasco al Al Nassr de Arabia Saudí, que es cuestión de horas que se haga oficial, ayudará a desbloquear un fichaje fundamental para el cuadro bilbaíno.

En ese sentido, la llegada de central de Ondárroa al Al Nassr dejará vía libre para la salida de Aymeric Laporte a San Mamés, una operación que hasta la fecha se encontraba en un punto muerto, pero que se ha acelerado en las últimas horas, puesto que la llegada de Iñigo Martínez elevará la cuenta de extranjeros por encima de los permitidos en su campeonato liguero.

Laporte ultima su regreso a Europa / @Laporte

Aunque la rescición del vínculo por parte de Laporte que le unía al club saudí parecía un importante escollo, ya que no estaba dispuesto a perdonar todo su salario, el diario 'Marca' apunta que el Athletic compensará la pérdida de salario del internacional con España con un contrato a medio plazo que las dos partes interesadas ya tienen más que apalabrado. De esta manera, a falta de los últimos flecos, Laporte volverá a San Mamés con ayuda de Iñigo Martínez.