La inquietud de Iñaki Williams por su hermano Nico a un mes del Mundial: "Está bastante cojo"

“Ahora toca esperar. Se queda fuera durante estos días y queda poco para empezar el Mundial. No contaremos con él para los próximos partidos”, explicó Iñaki Williams, consciente de que la situación obliga a tener paciencia con la lesión sufrida por su hermano Nico, que tuvo que retirarse lesionado del partido en San Mamés ante el Valencia.

El partido acabó 0-1, con un regusto especialmente amargo para el equipo bilbaíno, que pierde por lesión a su jugador emblema, a un mes casi exacto para que arranque el Mundial.

“Tampoco es momento de agobiarle. Bastante cojo estaba. Nunca había sentido esa molestia. Hay que cruzar los dedos y ojalá sea lo menos posible”, añadió su hermano Iñaki, que también dejó entrever que la lesión puede ser grave.

"Nunca había sentido un dolor así", deslizó.

El atacante rojiblanco asumió el golpe con naturalidad dentro de la dureza del fútbol. “Es parte del fútbol”, señaló, antes de referirse también al tramo final del partido y a las pérdidas de tiempo del rival. Williams no quiso utilizarlo como excusa, aunque sí dejó claro que, en su opinión, la responsabilidad de frenar esas situaciones corresponde al árbitro.

“Entiendo que, con el resultado a favor, hagan eso. El que tiene que cortarlo es el árbitro para no beneficiar al que pierde tiempo. Pero no hay que buscar excusas”, afirmó .

El defensa del Valencia José Luis Gayá controla el balón ante Iñaki Williams / EFE

El futuro inmediato

El Athletic, pese al tropiezo, ya mira hacia adelante. Williams insistió en la necesidad de ir partido a partido y centrarse primero en el próximo reto. “Hay que ganar el primero y luego el siguiente”, resumió.

El siguiente compromiso será ante el Espanyol, un rival que llega en una dinámica negativa y con urgencias clasificatorias. “Jugamos ante un Espanyol en racha negativa, que necesita ganar como el comer”, advirtió Williams.

Para el delantero, se trata de “un partido bonito” y de esos encuentros que pueden “desequilibrar la balanza” en una fase importante de la temporada.

Sin embargo, la inquietud que abruma ahora al Athletic no tiene que ver con la clasificación liguera, sino con la situación Nico Williams, que probablemente habrá dicho adiós a la temporada y quizás al Mundial, en función de la gravedad de su lesión.