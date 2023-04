Iñigo Lekue renueva con el Athletic hasta 2025

Lekue cumpliría una década en el Athletic después de su llegada a Lezama en 2012 Lleva en el primer equipo un total de 8 temporadas en las que ha jugado 207 partidos

Iñigo Lekue y el Athletic Club han llegado a un acuerdo para "ampliar el contrato que expiraba el 30 de junio por dos temporadas más, hasta 2025", según ha informado el club rojiblanco.

Así, de cumplir el nuevo contrato, Lekue (Bilbao, 04-05-1993), polivalente futbolista que puede actuar en las cuatro posiciones de banda, cumpliría una década en el Athletic después de su llegada a Lezama en 2012 procedente del Danok Bat juvenil.

El de Deusto, en los últimos años utilizado ya fundamentalmente como lateral en los dos lados, lleva en el primer equipo un total de 8 temporadas en las que ha jugado 207 partidos, ha marcado 4 goles y ha conseguido 2 Supercopas de España, la de 2015 y la de 2021.

Lekue, uno de los capitanes de la plantilla, debutó en el Athletic con su actual entrenador, Ernesto Valverde, en el partido de ida de la Supercopa que ganaron los 'leones' al Barcelona en 2015, el inolvidable en Bilbao 4-0 del 14 de agosto en San Mamés.

💥 ¡Iñigo Lekue renueva hasta 2025!



El polivalente futbolista amplía su vinculación dos años y cumplirá una década como león. #Lekue2025 #AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) 23 de abril de 2023

Según explica el Athletic, "en la línea trazada por la Junta Directiva para los nuevos contratos, la vinculación de Lekue tiene una estructura salarial con un componente de variable por objetivos".

Tras firmar su renovación, el jugador vizcaíno, en declaraciones distribuidas por el club, aseguró: "Seguir en el club de mi vida lo es todo".

"Es el club con el que he crecido desde pequeño, del que soy socio desde que me acuerdo y poder cumplir una década jugando y vistiendo la camiseta del Athletic es un motivo de felicidad y orgullo para mí y la gente que me quiere”, resumió.

Por su parte, el director de fútbol del club vasco, Mikel González, se ha felicitado por la continuidad de uno de los capitanes del primer equipo. "Es una gran noticia para el club porque es un jugador que lleva ocho temporadas en la primera plantilla dando un gran nivel, más de 200 partidos y, sobre todo, más de 50 partidos oficiales en estas dos últimas temporadas".

"Iñigo es un jugador muy polivalente que nos da la posibilidad de jugar mínimo en los dos laterales como se ha demostrado también esta temporada. Además, a nivel personal es un jugador importantísimo para el club. Es uno de nuestros capitanes, alguien refleja fielmente lo que son los valores del Athletic, lo que un jugador del club debe representar y es una manera de continuar con la cadena”, subrayó.