Iñaki Williams se une a los homenajes a De Marcos: "Eres lo más grande que ha pasado por el Athletic"

Iñaki Williams, que heredará la próxima temporada el brazalete de capitán del Athletic Club que dejará vacante Oscar de Marcos, aseguró que "el legado" que dejará el futbolista alavés "será eterno".

"Eres lo más grande que ha pasado por el Athletic. Lo mejor está por venir", destaca el mensaje publicado en las redes sociales por el mayor de los Williams en reconocimiento a la carrera de De Marcos, que este miércoles confirmó que colgará las botas al final de la actual temporada.

El menor de los Williams, Nico, también mostró su agradecimiento al de Laguardia por haberle "hecho madurar como persona y como futbolista". "Eternamente agradecido", subrayó el delantero internacional en su cuenta de Instagram en una línea similar a la de Oihan Sancet.

"Solo puedo darte las gracias. Me ayudaste a mejorar como profesional, pero sobre todo a mejorar como persona. Eternamente agradecido. Te echaremos de menos capitán, eres una leyenda", recalca el navarro.

Por su parte, Alex Berenguer ha destacado que "ha sido un honor compartir estos años contigo". "Se va un grande pero tu legado quedara siempre", apunta el extremo.

Ander Herrera ("único e irrepetible", ha dicho), Raúl García ("tu legado será eterno") o Dani García ("ejemplo de todo, leyenda") son algunos de los excompañeros que han dejado también muestra de una admiración por De Marcos, como han expresado además clubes como el Deportivo Alavés, en el que se inició; Real Sociedad, Cádiz o Sestao River, además de la propia Liga de Fútbol Profesonal.

"Desde el principio de temporada sabía que iba a ser la última"

En su despedida, Oscar de Marcos confesó que tanto su cabeza como su cuerpo "tenían claro, desde el principio" de la actual temporada, "que ésta iba a ser la última" en activo después de 16 años como profesional en el Athletic Club.

"Son años que llevo valorando que pueda ser mi última temporada, pero siempre tuve algún momento de duda y seguía adelante. Ahora he esperado a ver si en algún momento el cuerpo me decía que tenía que seguir un año más y no me lo ha dicho", explicó el capitán en la rueda de prensa que ofreció en Lezama.

"No creo que de aquí a final de temporada la cabeza o el corazón me digan otra cosa. Los años anteriores a estas alturas ya había tenido dudas y ahora no tenía ninguna de que iba a ser la última. Sigo disfrutando con la idea de acabar siendo útil e importante hasta el último día", añadió De Marcos, de 35 años.

El futbolista dijo además que en su decisión han pesado tanto aspectos físicos como personales. "A nivel familiar tengo tres hijos y cada vez me apetece pasar más tiempo con ellos, eso es una realidad. Y también lo es que me cuesta más recuperar después de los partidos. He notado que voy un poco más justo y hay que ser honesto. En ese sentido el cuerpo lo ha tenido más claro", dijo.

De Marcos, por otro lado, desveló que, tras comunicarle su decisión a algunos compañeros como Iñaki Williams, Iñigo Lekue o Iñigo Ruiz de Galarreta, "cuando más tranquilo" se quedó fue después de confirmárselo a Ernesto Valverde el pasado enero en la Supercopa de Arabia Saudí.

"Ahí es como dar ya el paso definitivo. Años atrás quizás habíamos debatido más, pero esta vez cuando se lo dije ya lo dio por hecho. Me respetó mucho y él también lo entiende. Es el más consciente de todo", recalcó.

De Marcos, además, cree que a pesar de su salida a final de temporada y la de Iker Muniain y Raúl García la pasada campaña "hay gente de sobra" para liderar el vestuario rojiblanco y en ese sentido Iñaki Williams, que asumirá el rol de primer capitán, "es un clarísimo referente" para sus compañeros.

Tampoco han pesado en la balanza a la hora de decidirse ni la posibilidad de superar a una leyenda como José Ángel Iribar como jugador con más partidos con el Athletic ni la de jugar la Liga de Campeones la próxima temporada.

"Casi nunca le doy importancia a los números, aunque sí es cierto que ir acercándote ahí podría llenarte a nivel personal. Pero el 'Txopo' es el 'Txopo' y para cogerle tienes que estar 80 años defendiendo el Athletic como lo ha hecho él, demostrando día a día lo que son los valores Athletic", elogió.

"Y la Champions, por suerte, la he jugado y tienen que venir nuevas generaciones y hacernos disfrutar. Ojalá ayude a conseguir que el equipo se quede en Champions", agregó el alavés antes de confesar que el último sueño que le quedaría por cumplir como futbolista rojiblanco sería conquistar la Liga Europa el 21 de mayo en San Mamés.

"Es algo muy, muy difícil que no se ha conseguido nunca. Hay que ser realistas, pero he cumplido muchísimos más sueños que no esperaba así que seguiré soñando hasta mi último día en el Athletic", comentó.

Por último, De Marcos señaló que en los últimos años ha hablado con varios compañeros que han colgado las botas porque le gusta "saber cómo es el postfútbol" y tiene claro que, "a nivel mental, hay que prepararse", aunque por ahora trata de estar centrado en los tres meses que le quedan como profesional. "Quiero disfrutar y no pensar más allá. Ya se verá cuando acabe, tengo tiempo", concluyó.