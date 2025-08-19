Iñaki Williams sigue agrandando su leyenda en el Athletic

El Athletic Club ha arrancado la temporada por todo lo alto. El conjunto de Bilbao logró una importante victoria ante el Sevilla en su debut en un encuentro que tuvo de todo (3-2). Tras un fenomenal arranque, los sevillanos lograron igualar el marcador y rozaron el empate, pero un gol de Robert Navarro en los instantes finales permitió sumar los primeros tres puntos en San Mamés.

Uno de los grandes protagonistas fue Nico Williams. Tras ser el gran protagonista del mercado de fichajes, el extremo volvió a reencontrarse con su afición tras estar inmerso en la polémica del verano por su posible fichaje por el FC Barcelona. Tras su inesperada renovación, Nico volvió a su casa de la mejor manera posible: gol, asistencia y siendo el líder de su equipo.

Pero más allá de Nico, su hermano Iñaki sigue siendo uno de los grandes ídolos en Bilbao. Pese a no cuajar su mejor partido, su partido le permite seguir agrandando su leyenda. Su duelo ante el Sevilla fue el número 378.

De esta manera, ante el Rayo Vallecano, alcanzará los 379 y igualará a Markel Susaeta, décimo jugador con más partidos vistiendo la camiseta en Primera División con el Athletic. En este momento, el ranking es el siguiente: José Ángel Iribar (466), Joseba Etxeberria (445), Oscar de Marcos (435), Iker Muniain (434), Txetxu Rojo (414), Andoni Iraola (406), José María Orue (391), Aitor Larrazabal (390) y Piru Gainza (380), Markel Susaeta (379).

Iñaki Williams, del Athletic Club, en acción durante el partido de LaLiga EA Sports disputado entre el Sevilla FC y el Athletic Club en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

En caso de que el internacional con Ghana mantenga el ritmo de partidos disputados de las últimas temporadas, podría convertirse en el quinto jugador con más partidos disputados como rojiblanco en Primera División a final de temporada.

Ahora mismo los focos están puestos en Nico por todo lo sucedido este verano, pero Iñaki también fue clave en la decisión de su hermano. Está claro que los hermanos Williams son los embajadores ideales del club y su figura en Bilbao supera a cualquier otra.