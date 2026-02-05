Iñaki Williams, sobre su hermano: “Nico me ha dicho que iba viendo la luz”

El Athletic Club de Bilbao volvió a mostrar su versión más competitiva en su competición predilecta. El conjunto dirigido por Ernesto Valverde, inmerso en una dinámica negativa en LaLiga, dejó atrás esa mala racha para centrarse en el torneo del KO y competir de la mejor manera posible. El triunfo en Mestalla le permite sellar su clasificación y estar presente en el sorteo de las semifinales del próximo viernes.

Gran parte de la responsabilidad del pase del Athletic a las semifinales recae en los hermanos Williams. Nico condujo y sirvió un excelente balón a Iñaki, quien se encargó de enviar el esférico al fondo de la red en los últimos minutos y sellar el billete para la siguiente ronda del conjunto rojiblanco. Los hermanos Williams resucitaron a tiempo en Mestalla.

Tras el encuentro, Iñaki expresó su felicidad por el tanto anotado, la asistencia de su hermano y la clasificación de su equipo para las semifinales. “Contentos, después de una temporada así necesitábamos una victoria así para los aficionados y el cuerpo técnico. La Copa es muy importante para nosotros y seguimos soñando”.

Además, explicó que el gol tuvo una dedicatoria muy especial para su hijo Niko: “Es el primer gol que le puedo dedicar, es especial por el momento del equipo. La temporada esté siendo complicada y este es un gran punto de inflexión para todo lo que nos viene y nos merecemos que nos sonría el fútbol”.

Los hermanos Williams, en el banquillo de Mestalla durante los cuartos de final del Valencia-Athletic Club / EFE

El delantero también se refirió a la situación de su hermano Nico, que no atraviesa su mejor momento físico ni deportivo en el presente curso. “El pubis es lo que tiene, unos días estás bien, otros no tan bien, hay que darle tranquilidad. Es joven, quiere ayudar al equipo. Está cien por cien implicado con el equipo, el Mundial ya llegará, pero ahora todos tenemos que sumar”, señaló.

En ese sentido, destacó que la acción previa al gol, protagonizada por su hermano, hizo el momento aún más especial. “Contento por que Nico vaya encontrándose. Me ha dicho al final del partido que iba viendo la luz. Con trabajo ojalá todos podamos encontrar nuestra mejor versión para ayudar al equipo”. Por último, Iñaki salió en defensa de su entrenador, Ernesto Valverde, y fue tajante sobre el sentir del vestuario: “Estamos cien por cien con él. El vestuario no se plantea otro entrenador que no sea él”.