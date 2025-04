Iñaki Williams, la gran duda de Ernesto Valverde

El Athletic Club se jugará el billete a semifinales de la Europa League ante el Rangers este jueves (21:00 horas) en San Mamés, estadio que acogerá la final del torneo el próximo 21 de mayo. Sin embargo, los hombres de Ernesto Valverde, aunque contarán con el apoyo de su gente, tienen el sentimiento de que dejaron escapar una oportunidad de oro para 'matar' la eliminatoria en Glasgow.

Los 'leones' pudieron dejar los cuartos encarrilados en la ida después de jugar con un hombre más durante más de ochenta minutos en el Ibrox Stadium. Pese a ello, el Athletic firmó un partido gris y decepcionante, y no pudo pasar de un 0-0 que dio vida al conjunto escocés, que visitará este jueves San Mamés (21:00 horas) con la ilusión de pasar a semifinales.

Aunque el cuadro bilbaíno parte como favorito para este partido de vuelta, la probable baja de Iñaki Williams pone un poco de miedo en el cuerpo de los seguidores del Athletic. El mayor de los Williams se lesionó el pasado fin de semana contra el Rayo Vallecano y sufre una sobrecarga muscular más seria de lo que se podía imaginar en un principio.

Hasta esta tarde, la 'Pantera' de Lezama no había entrenado con el grupo en toda la semana. Las últimas informaciones apuntaban que el extremo de 30 años estaba totalmente comprometido con el equipo y no iba a dudar en forzar para medirse a los escoceses si su entrenador se lo pedía. Sin embargo, el hecho de no haberse ejercitado con el grupo ningún día lo alejaba notablemente del once.

Ernesto Valverde atendió a los medios de comunicación este miércoles al mediodía en la rueda de prensa previa al duelo y dio algunas pistas sobre el estado físico de Iñaki Williams. Los focos, además de en sus palabras, iban a estar puestos horas más tarde en la sesión vespertina de entrenamiento que el equipo tenía programada para ultimar los detalles contra el Rangers.

“Es duda y veremos cómo va el entrenamiento de hoy. Ayer no entrenaron ni él ni Yuri. Contaré solo con los que estén al cien por cien en un partido tan importante”, explicó el 'Txingurri' sobre Iñaki y el lateral zurdo. Horas después, los seguidores del Athletic pudieron sonreír aliviados al ver a ambos con el grupo en el entrenamiento del equipo.

Ahora, Ernesto Valverde deberá decidir qué hacer con uno de sus cracks: arriesgar y ponerlo de titular en un partido vital para el equipo, o reservarlo y tratar de solucionar la eliminatoria sin su explosividad y talento en el ataque.

El técnico del Athletic también analizó uno de los duelos más importantes de toda la temporada. “Nuestra idea es hacer lo que estamos habituados, teniendo en cuenta también el plan de partido que ellos pueden tener. Lo que tratamos siempre cuando vienen estos partidos es transformar todo eso en energía positiva para nosotros. Hay presión en el partido, obviamente. Queremos que esa energía nos ayude a ir hacia delante”, aseguró.