Iñaki Williams, convocado por Ghana para jugar contra República Centroafricana y Comoras

El delantero del Athletic Club Iñaki Williams ha sido convocado por la selección de Ghana para disputar los partidos clasificatorios para la Copa del Mundo de 2026 que medirán a las 'Black Stars' contra la República Centroafricana y Comoras el 8 y el 12 de octubre, respectivamente.

El mayor de los Williams forma parte de la citación de 26 jugadores elaborada por el combinado ghanés, en la que también están otros dos jugadores de la liga española, Thomas Partey, del Villarreal, y Kwasi Sibo, del Oviedo.

Las 'Black Stars' (Estrellas Negras) buscan su quinta participación en la Copa del Mundo y la tienen muy cerca porque actualmente lideran el Grupo I africano con 19 puntos a falta de dos partidos para el final de las eliminatorias.

Ghana jugará su penúltimo partido de clasificación para el Mundial contra la República Centroafricana en el Stade d'Honneur de Meknes el miércoles 8 de octubre y, posteriormente, recibirá a Comoras en el Accra Sports Stadium el domingo 12 (19.00 GMT).