Iñaki Williams cierra filas con Valverde: "Estamos al mil por mil con él"

El capitán del Athletic Club, Iñaki Williams, le pidió al año 2026 que comenzará el jueves "salud y goles" para ayudar al equipo bilbaíno a lograr sus objetivos en las cuatro competiciones que tiene por delante desde que el sábado abra el calendario visitando a Osasuna en Liga.

"Después de tanto tiempo sin lesionarme estos últimos dos meses han sido difíciles en lo personal. El equipo tampoco ha brillado y esperemos que en 2026, con los retos que tenemos por delante, volvamos a la senda de los triunfos y que todo vaya bien", destacó el delantero tras el entrenamiento que llevó a cabo la plantilla en San Mamés ante más de 30.000 aficionados.

Iñaki admitió además que "los jugadores de arriba" no han estado en los últimos meses "a su máximo nivel". "Los goles son amores y los delanteros necesitan ayudar al equipo con goles. Somos un equipo que crea muchas ocasiones, pero los puntos no han llegado. Ojalá en 2026 pueda volver a mi 'prime' y ayudar con asistencias y sobre todo goles", incidió.

Iñaki Williams celebrando su tanto ante el Mallorca / EFE

De entre todas las competiciones, el mayor de los Williams reconoció que la Copa del Rey "es especial" por las "noches tan bonitas" que han vivido en San Mamés en los últimos años y, sobre todo, por el trofeo que pudieron celebrar por todo lo alto en 2024. "Sabemos que la Copa es especial en Bilbao y vamos a ir a por ello. También es especial porque queremos volver a ganar un título, así que tenemos que seguir con el lema que nos hizo soñar, que es 'a lo bajini', y ojalá podamos llegar lo más lejos posible", deseó.

"Me cuesta entender que se le cuestione"

El capitán tiene claro que van a pelear por estos objetivos con Ernesto Valverde en el banquillo y recalcó que le "cuesta entender que se cuestione" al técnico desde algunos sectores de la afición rojiblanca por los resultados de la primera parte de la actual temporada.

"En el equipo estamos al mil por mil con Ernesto. Es el entrenador que nos ha hecho ganar un título 40 años después, el que nos ha clasificado para la Champions y el que nos ha hecho llevar el equipo hasta semifinales (en Europa). Su aval habla por sí solo y no sería justo (cuestionarle) por ese bache que estamos a atravesando", dijo.

El entrenador del Athletic Club Ernesto Valverde. EFE/ Luis Tejido / LUIS TEJIDO / EFE

"También es importante, sobre todo para los más jóvenes, saber que la realidad también es ésta, que hay veces en las que hay que tocar fondo para volver a brillar. Somos un equipo que tiene mucha ambición y esperemos que en este 2026 podamos volar alto", concluyó Iñaki.