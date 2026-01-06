Iñaki Williams: "Ir de Cenicienta nos favorece"

Iñaki Williams atendió a la prensa en la previa de la semifinal de la Supercopa de España ante el Barça este próximo miércoles (20 horas CET). El capitán del Athletic Club mostró la confianza del vestuario para hacer frente a los azulgranas, que llegan como los favoritos para volver a levantar el título.

No escondió nuevamente su desacuerdo con el hecho de que la Supercopa se dispute en Arabia Saudí, aunque reconoció que sus palabras de hace unos días, en las que aseguraba que "jugar en Arabia es una mierda" fueron demasiado subidas de tono.

Una Supercopa en la que el Athletic llega con dudas y con resultados muy por debajo de lo esperado, algo que Iñaki quiso ver como positivo para afrontar la competición. "El fútbol muchas veces son dinámicas y cuando hay un equipo jodido tiene que despertar. Competir contra el Barça por un título anímicamente puede suponer mucho y puede cambiar el hilo de la competición" aseguró.

En ese sentido, Iñaki no ve imposible el hecho de poder levantar el título este próximo domingo. Hablo en el nombre de todos mis compañeros y nos encanta ir a la 'bajini'. Quizá tenemos menos presión. Ya lo hicimos en 2021. Queremos volver a la senda de los triunfos. Ahora es modo competición activado" explicó, asegurando que sueña con poder ser el próximo capitán en levantar un título para el Athletic. "Estoy preparado, con ganas, vengo de estar inactivo y espero poder ayudar al equipo".

CRITICAS DESMEDIDAS

Sobre sus palabras al respecto de jugar en Arabia, Iñaki aclaró que intentó dar solo su opinión, aunque reconoció la desmesurada critica. "Quizá la palabra no fue la adecuada. El míster habló conmigo antes de salir a la sala de prensa y quitarle hierro al asunto. Las palabras creo que no son las adecuadas, pero no me arrepiento" sentenció sobre el asunto.

Para finalizar, reclacó la importancia de que el Athletic pueda estar en este tipo de competiciones para poder dar a conocer aún más la filosofia que se vive en Bilbao. "En los mundos que vivimos ahora el fútbol se moderniza y es importante que nos conozcan y sepan la forma de entender el fútbol, nuestro club. Al final es positivo que alrededor del mundo se conozca al Athletic" finalizó.