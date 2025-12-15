Gurpegui explica la anécdota del día que hizo la prueba con el Athletic: "Estuve toda la mañana cogiendo lechugas con mi padre"

Carlos Gurpegui (Andosilla, 14 de agosto de 1980), jugó toda su carrera en el Athletic desde 2002 hasta 2016, con casi 400 partidos defendiendo la camiseta de los 'leones'. Natural de Navarra, siempre le ha acompañado la incógnita de por qué nunca llegó a jugar con Osasuna, el equipo de su tierra. Una duda que él mismo ha resuelto durante su charla en el podcast 'Los Fulanos', donde repasó sus inicios y su carrera.

Aunque empezó a dar sus primeros toques al balón en el River Ega, de su localidad natal, a los 16 años se marchó al Izarra de Estella, donde llegó a debutar en la extinta Segunda División B. Gurpegui recuerda con claridad el día en que dio el salto definitivo al Athletic Club: "Mi padre tenía un invernadero y estuve toda la mañana cogiendo lechugas, agachando el lomo", cuenta el exjugador, como el chico de campo que era. "Mi madre me llevó de las lechugas a Estella, allí me estaba esperando el entrenador para irnos a Bilbao. Mientras tanto, un bocadillo y venga…".

El Athletic lo había citado para una prueba definitiva después de dos intentos fallidos. Pero, como dice el dicho, a la tercera va la vencida: "Hice un partido increíble. Increíble". Apenas una semana después, el club lo llamó para que se presentara en Lezama a principios de agosto, algo que dejó a toda su familia boquiabierta: "Todos como: '¿Qué me estás contando?'".

Abandonarlo todo a una edad tan temprana nunca es fácil, y Gurpegui no fue la excepción. Dejaba atrás su pueblo, su familia, sus amigos y una chica con la que acababa de empezar a salir, que con el tiempo se convertiría en su mujer. Además, el salto de nivel en las inferiores del Athletic se hizo notar: "Mis compañeros eran muchísimo mejores que yo. Tenía carencias que ellos controlaban", admite. Pero su condición de "esponja" le ayudó a aprender y progresar.

Gurpegui, mantenado por sus compañeros / LUIS TEJIDO / EFE

El camino tampoco fue sencillo. En su primer año se rompió el cruzado, pero no frenó su avance. En casa le decían: "Venga, para adelante", mientra que su padre lo motivaba a su manera: "Haz todo lo que puedas para no tener que volver al campo conmigo".

La elección del Athletic por encima de Osasuna

"Es cierto que en el segundo año en el Izarra se ponen en contacto con un hermano de mi padre que vive en Pamplona. Estaba Sola de director de la cantera. Mi padre, mi madre y mi tío fueron a ver la residencia de estudiantes porque sí había un interés de Osasuna", recuerda Gurpegui, quien asegura que "tampoco fue decisión suya".

"El Athletic, al ver ese interés y ser filial el Izarra, me mandó a Bilbao. Al final, tampoco fue una decisión mía, porque el Izarra era un club convenido del Athletic y lo normal era ir allí". El Athletic se movió rápido para ficharlo, y allí acabaría retirándose, llegando incluso a ser capitán.

Cuando le preguntan si le hubiera gustado jugar en El Sadar una vez ya asentado en el Athletic, Gurpegui fue tajante: "No, no, no. Yo creo que no. Además, como he tenido una carrera deportiva tan singular, era muy difícil que un equipo viniera a buscarme porque tenía una posible sanción. Era imposible, y yo no quería saber de otra cosa que no fuera seguir en el club hasta que ellos quisieran. Como me quisieron muchos años, ahí estamos", concluyó.