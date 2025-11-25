Ruiz de Galarreta se hará en Praga centenario con el Athletic

Íñigo Ruiz de Galarreta tendrá la oportunidad de jugar su partido oficial 100 con el Athletic Club en el encuentro de Liga de Campeones que enfrentará al equipo rojiblanco con el Slavia Praga mañana, martes, en la capital checa.

De los 99 encuentros disputados hasta ahora por el centrocampista guipuzcoano con el equipo rojiblanco, repartidos en dos etapas, 70 han sido de Liga, 7 de Copa del Rey, 3 de Liga de Campeones y 19 de Europa League. En ellos ha marcado un gol, frente al Villarreal en La Cerámica en noviembre de 2023.

Galarreta, de 32 años y valorado en Lezama como uno de los futbolistas de más talento de su generación, debutó con el primer equipo en el Parque de los Príncipes de París el 14 de diciembre de 2011 a las órdenes del argentino Marcelo Bielsa en un partido europeo frente al PSG.

La campaña siguiente, la 2012-2013, sufrió la primera lesión grave de rodilla de las tres que han lastrado su carrera. Tras recuperarse encadenó tres cesiones consecutivas en Segunda División en el Mirandés -donde sufrió otra lesión de rodilla tan sólo un año después de la primera- Zaragoza y Leganés.

Ya desvinculado del Athletic en 2016, pasó por Numancia, Barcelona B, Las Palmas y Mallorca, todos en Segunda División. En el equipo bermellón Galarreta relanzó su carrera y fue pieza importante en el ascenso de 2021, pero otra grave lesión de rodilla volvió a frenar su carrera en febrero de 2022.

En junio de 2023 regresó al Athletic una década después de su primera salida de Lezama para convertirse en un futbolista clave en los esquemas de Ernesto Valverde.