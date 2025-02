Fernando Llorente, dolido con el Athletic: "No han querido que vuelva nunca"

Dos años después de su retiro del fútbol profesional, Fernando Llorente, exjugador del Athletic Club, ha repasado su carrera y recordado su polémica salida del club bilbaíno, una decisión que considera “una pena”.

En una entrevista en el canal de YouTube de Carlos González, Llorente expresó su tristeza por la forma en que dejó el equipo de San Mamés: “Me ha dado mucha rabia despedirme así del Athletic, que es el equipo que me lo ha dado todo y donde crecí desde pequeño. Me hubiera gustado volver mucho antes”, comentó.

El exdelantero explicó que su salida se produjo en un contexto complicado. “Estuve dos años en la Juventus, gané cinco títulos, y luego rescindí. Podía haber vuelto al Athletic, pero por el mal final de mi etapa allí, no me dejaron regresar”, relató. Llorente detalló que, antes de comenzar el segundo año con Marcelo Bielsa, solicitó ser vendido, pero el club no aceptó su salida. "Ese año fue duro, Bielsa me dijo que no iba a contar conmigo, que solo jugaría si el equipo lo necesitaba. Solo saltaba al campo cuando íbamos perdiendo o empatando, y mi papel era ser un ejemplo”, añadió.

El exjugador del Athletic lamentó que el club no aceptara su salida en su momento, ya que podría haber beneficiado a ambas partes económicamente. “Ellos podrían haber sacado dinero por mí, y yo, al cabo de dos años, habría vuelto gratis. Pero el presidente Urrutia pensaba que todos los jugadores de la cantera debían quedarse, y eso no es así, el jugador tiene que decidir lo que sea mejor para él”, señaló.

Llorente también habló sobre su relación con Bielsa, quien lo dirigió en su última temporada en el Athletic. Lo describió como “un hombre de fútbol, un grandísimo entrenador, un loco del fútbol” que vive y respira el deporte. “Es una persona que está 24 horas pensando en fútbol, que no descansa, y le gusta que sus jugadores sean como él”, recordó.

Sobre su etapa con el técnico argentino, Llorente recordó con cariño el primer año: “Fue increíble, jugamos el mejor fútbol, pero fue un desgaste físico y psicológico enorme. Llegamos algo agotados al final de temporada y perdimos tanto la final de Copa ante el Barcelona como la final de la UEFA”.

Sin embargo, el segundo año bajo las órdenes de Bielsa fue complicado. “Fue muy duro para mí. No solo el equipo estuvo luchando por no bajar, sino que personalmente no lo pasé bien”, confesó Llorente, quien dejó claro que, a pesar de las dificultades, valora la experiencia vivida en Bilbao.

Por último, el exfutbolista aseguró que, tras su paso por la Juventus, si el Athletic le hubiera ofrecido regresar, habría aceptado sin dudarlo: “Si el Athletic hubiera estado ahí, hubiera vuelto”, concluyó.