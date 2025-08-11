Falta de confianza alarmante en Nico Williams

Desde que Nico Williams le dijo 'no' al Barça y decidió renovar con el Athletic Club hasta 2035, las cosas no han terminado de salirle bien al joven extremo de Pamplona. Nico ha sido protagonista en la pretemporada del equipo dirigido por Ernesto Valverde y no precisamente por sus buenas actuaciones. De hecho, por todo lo contrario. Y es que en los últimos tres partidos que ha disputado, Nico ha acumulado 206 minutos en los que no ha anotado ningún gol, no ha repartido ninguna asistencia y no ha completado ningún regate, una de sus señas de identidad.

En esta pretemporada, Nico no está siendo el jugador que nos tenía acostumbrados y su bajón se ha visto reflejado en el rendimiento de los suyos. Los 'zurigorriak' han disputado cinco partidos y todos les han salido cruz. Alavés, PSV, Liverpool por partida doble y, finalmente, Arsenal han sido los rivales de un Athletic que necesitará recuperar el nivel de la temporada pasada y al mejor Nico Williams para afrontar un curso histórico en el que volverán a disputar la Champions League tras once años de ausencia.

El bajón de Nico en la pretemporada

La temporada aún no ha empezado y no se deben sacar conclusiones precipitadas. Sin embargo, no es nada normal que un jugador que saltó a la palestra gracias a, sobre todo, su habilidad para superar rivales esté registrando unas estadísticas tan pobres en los últimos partidos: 0/5 regates completados. Un bajón significativo si tenemos en cuenta que el curso pasado fue el séptimo jugador de LaLiga que más regates completó (68), con un porcentaje de acierto del 39.53%; y hace dos fue el segundo con 86 y un 48.31% de acierto, solo superado por Savinho (104/194).

Jesús Areso y Nico Williams, más cerca de ser compañeros en el Athletic / Osasuna

Por lo que respecta a goles y asistencias, Nico tampoco ha gozado de mucha suerte. El extremo de 23 años no ha visto puerta, ni ha ayudado a que sus compañeros puedan verla, en toda la pretemporada. Datos que contrastan con su rendimiento en la última temporada, en la que firmó su mejor cifra goleadora en toda su carrera, anotando 11 goles en los 3.131 minutos que disputó. También repartió 7 asistencias, cifras que se quedan lejos de las 16 que completó en la 2023/2024, pero siguen siendo buenos números.

Un mal momento, precedido de un mal verano

El problema estadístico de Nico en esta pretemporada ha venido precedido de un verano, como mínimo, movidito para el extremo pamplonés. A principios de julio, el jugador fue vinculado con el Barça después de que su representante, Félix Tainta, lo ofreciera al club catalán por segundo verano consecutivo. Su vinculación con el conjunto azulgrana provocó las críticas de la afición del Athletic, triste frente a la posible marcha de una de sus estrellas. Finalmente, Nico decidió renovar con el Athletic hasta 2035, despertando las críticas de una afición azulgrana que consideró que el jugador había jugado con ellos por segunda vez consecutiva.

No obstante, la decisión estaba tomada y el pequeño de los Williams aumentó su vinculación con el Athletic. "Cuando hay que tomar decisiones, para mí, lo que pesa más, es el corazón. Estoy donde quiero estar, con los míos, esta es mi casa. Aupa Athletic!”, declaró un Nico al que se le subió la cláusula de recisión un 50%, llegando a rozar los 100 millones de euros. Ahora, habiendo recobrado la confianza de los suyos y establecido en su casa, Nico deberá dar un paso adelante en el terreno de juego. Su temporada no ha empezado bien, pero su equipo lo necesita para afrontar una temporada muy exigente en la que el Athletic volverá a competir contra los mejores equipos de Europa y arrancará el próximo domingo frente al Sevilla (19.30) .