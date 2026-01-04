Ernesto Valverde, sobre la Supercopa de España: "Vamos a jugar una semifinal, nada está escrito y ya sabemos que no somos favoritos"

Ernesto Valverde señaló haber "buscado la victoria" durante la segunda mitad ante Osasuna para finalmente terminar haciendo las tablas 1-1 ante el conjunto navarro después de empatar gracias al tanto de Guruzeta.

"Cuando vas perdiendo y empatas siempre te sabe mejor, aun así, hemos buscado la victoria. La primera media hora no estábamos y el partido estaba más decantado hacia ellos, notaba el peligro cerca de nuestra portería. Luego hemos intentado ir arriba, ellos no llegaban y hems intentado ese último arreón. Hay que seguir", analizó Valverde sobre el justo empate visto en El Sadar.

Valverde destacó la figura de Guruzeta, autor del gol: "Ha tenido dos situaciones que ha detenido bien Herrera, pero la tercera ha sido gol". Sobre el gol encajado, que sorprendió a Unai Simón, el técnico dijo que "Rubén García le ha pegado, ha ido haciendo extraños durante la trayectoria y ya está".

Resumen, goles y highlights del CA Osasuna 1 - 1 Athletic Club de la jornada 18 de LaLiga EA SPORTS / LALIGA

El próximo objetivo del equipo será la Supercopa de España: "Vamos a jugar una semifinal, nada está escrito y ya sabemos que no somos favoritos. Todo está abierto y vamos a intentar explotar nuestras posibilidades", dijo Valverde. Sus palabras llegan después de la polémica con el cruce de opiniones entre el técnico e Iñaki Williams, que llegó a afirmar que "es una mierda" jugar en Arabia y fue reprimido posteriormente por su entrenador.

El Athletic Club se enfrentará en esa semifinal ante el Barça de Hansi Flick el próximo miércoles 7 de enero (20:00 horas CET), con el claro papel de no favorito tanto en lo futbolístico como en el estadio con la afición local claramente decantada por el color azulgrana.