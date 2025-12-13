Ernesto Valverde responde a las acusaciones xenófobas del alcalde de Ourense: "Joder, los políticos..."

El alcalde de Ourense, en unas declaraciones poco afortunadas, acusó al Athletic Club de aplicar una política xenófoba en su entidad. Gonzalo Pérez Jácome, regidor de la ciudad gallega, espetó tras el sorteo de Copa del Rey que emparejó al equipo de su población con los leones unas controvertidas palabras que causaron revuelo en el Palacio de Ibaigane, sede oficial del club vizcaíno.

"El Athletic Club tiene una política discriminatoria, que en las leyes españolas laborales está prohibido el discriminar a alguien por su lugar de nacimiento y también en la contratación pública, sin embargo, en clubes deportivos se hace con total impunidad", afirmó Jácome, que no contento con ello profundizó en el tema aseverando: "Puedes utilizar el eufemismo que quieras, pero es un paralelismo claro con la xenofobia. Aquí sólo pueden jugar los nacidos en este sitio... Es una discriminación intolerable. Hasta podría ser ilegal. Imagínate que el Celta dice que ahora sólo ficha a gallegos. ¿Pero tú de qué vas? Eso sería xenófobo".

Luis Enrique y Ernesto Valverde, en el último Athletic-PSG / AP

La 'pedrea'

Las declaraciones del alcalde ourensano no se quedaron ahí y reconoció que al club de O Couto le tocó "la pedrea" en el sorteo copero, ya que ni Barça ni Madrid visitarán la localidad bañada por el Miño. "Todos esperábamos al Real Madrid o al Barcelona en el bombo. Era un bombo limitado a cuatro. Y hombre, esperando todos que nos tocara el Gordo... pues es una forma de decir la pedrea", insistió.

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome / Democracia Ourensana

Valverde, irónico

Ernesto Valverde respondió, a su manera, las acusaciones vertidas por Jácome. El Txingurri no quiso calentar más la previa del duelo que disputarán el próximo jueves contra el Ourense y decidió pasar de puntillas por el espinoso tema planteado por el alcalde. "¡Qué me dices!, p¿ero lo ha dicho en serio? Joder con los políticos. Ya está todo dicho", replicó el entrenador de los leones, esbozando una irónica sonrisa de oreja a oreja.

El Athletic Club es el segundo equipo con más Copas en su palmarés, un total de 24, sólo por detrás del rey de la competición del KO que es el Barcelona, que luce 32 en sus vitrinas.