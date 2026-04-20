Ernesto Valverde: "Es normal tener miedo, pero no hay que tenerle miedo al miedo"

Ernesto Valverde no quiere salir del Athletic por la puerta de atrás. El técnico extremeño ya anunció hace un mes que abandonaría el club a final de temporada, pero quiere hacerlo sin dejar una sensación amarga. Para ello, le quedan siete partidos por delante para darle la vuelta a una situación incómoda con el equipo a solo seis puntos del descenso... pero también a seis de Europa.

El primer rival en el sprint final será Osasuna, que visita San Mamés este martes en el arranque de la jornada intersemanal tras varios días de descanso para un Athletic que cayó frente al Villarreal en la fecha 31. Valverde aseguró haber vivido "una semana larga" con muchos mensajes hacia la plantilla: "No sé si habrán calado. No sigo muy de cerca lo que sucede en el entorno. Intentas reflexionar en las situaciones en las que estás y en este caso ha sido una reflexión acerca de que la temporada es difícil y dura, pero la idea es mantenernos siempre juntos".

La afición rojiblanca no está nada acostumbrada a vivir situaciones como esta, por eso la exigencia es máxima. "En mi ánimo nunca ha estado molestar a nadie. Tiene que haber una exigencia en cuanto a que el equipo y el club tengan que ganar y mejorar. Yo no estoy aquí para otra cosa y sé que si no gano la gente no va a estar contenta. Y es así en el Athletic, en Olympiacos, en Barcelona, en cualquier sitio. Nadie te tiene que dar una palmada si pierdes y vuelves a perder", dijo el técnico al respecto.

Ernesto Valverde, en rueda de prensa / EFE

Porque lo que ha conseguido Valverde en San Mamés está fuera de toda duda, pero el fútbol no tiene memoria: "Cuando estás metido en esto ya sabes de qué va. La memoria del fútbol es la semana anterior o la pasada, pero el resto está ya en el archivo. El fútbol es transmitir emociones y la gente quiere emociones positivas y también va al campo a buscarlas. Nosotros queremos dárselas. La memoria que va a quedar es lo del partido de mañana, no lo del partido con el PSG o lo del Barça, fuesen bien o mal, que también lo malo a la gente se le olvida".

Y puso como ejemplo el caso del Girona con Míchel, que logró clasificarse para la Champions y al año siguiente luchó por evitar el descenso: "Me recuerda lo que le pasó al Girona hace un año. Al terminar el partido que ganamos aquí Míchel dijo que el objetivo era salvarse. Todos nos quedamos en shock, incluso yo. Nuestra situación en Liga desde septiembre no ha sido buena. Si miras hacia arriba todo el mundo está contento, pero cuando tienes que mirar hacia abajo empiezan a entrar los miedos. El miedo es normal tenerlo, pero no hay que tener miedo al miedo, hay que enfrentarse a ello".

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Valverde, que definió la situación en la tabla como "zona intermedia pero peligrosa", también tuvo tiempo para pronunciarse sobre su posible sustituto. Y su respuesta dejó claro el objetivo del club a corto plazo: “Lo más importante ahora mismo no es quién será el sustituto del entrenador o del extremo izquierda o del delantero centro, sino sacar los puntos. No tengo pensamientos para otra cosa y no hay que pensar en el futuro cuando tienes que ocuparte del presente".