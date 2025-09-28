Ernesto Valverde lamenta la situación del Athletic: "Estamos en una mala racha"

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, consideró el pasado sábado, tras la derrota en Villarreal (1-0), que su equipo se lleva a Bilbao un “resultado duro” por no haber sabido aprovechar las ocasiones que tuvo, sobre todo en la primera parte.

El técnico vasco explicó que durante el encuentro hubo “un tiempo para cada equipo”. "Nosotros estuvimos mejor en el primero con claridad y podíamos haber marcado, pero no lo hemos hecho”, lamentó el preparador, que admitió que el Villarreal fue superior tras el descanso.

“Los partidos pueden cambiar y ellos han jugado en la segunda mitad con balones largos y profundidad. Nos han hecho daño y el gol”, relató Valverde, que reiteró que el Athletic no se sintió “tan cómodo” en el segundo tiempo.

Valverde justificó la mejoría del Villarreal y el apagón de su equipo al señalar que es “difícil” dominar todo un partido “y más fuera de casa”. El Athletic suma tres derrotas y un empate en sus últimos cuatro encuentros ligueros.

“Nos está faltando acierto, está claro. Estamos en una mala racha, más de resultados que de juego. Hay que pasarla y confiar”, sentenció el preparador, que lamentó la racha de lesiones que está sufriendo el equipo vizcaíno.