Ernesto Valverde explica las razones de su adiós al Athletic Club: "Hay cuestiones que no han ido bien"

Ernesto Valverde anunció su adiós al Athletic Club a final de temporada. El técnico finaliza contrato este próximo mes de junio y ha optado por no prolongar su estancia en San Mamés tras un ciclo de cuatro años como preparador de los leones. El extremeño lo comunicó a la masa social y a los aficionados 'athleticzales' este pasado viernes en un vídeo difundido a través de las redes sociales del club y este sábado compareció en rueda de prensa en la previa del duelo contra el Real Betis para explicar los motivos de su decisión.

Quiere dar tiempo para elegir su remplazo

El 'Txingurri' reconoció que sus razones para dejar el Athletic no son "recientes", sino que venía madurando la idea "desde bastante tiempo atrás". "Hacerlo público ahora responde más a una coyuntura del club. Al final de este año va a haber elecciones y estamos en un proceso en el que los que están o los que quieran estar tienen que buscar un entrenador. Y como no iba a ser yo lo anuncié para facilitar esa situación", argumentó Valverde ante los medios de comunicación.

Ernesto Valverde, en una rueda de prensa / EFE

El entrenador de los vizcaínos comunicó esta misma semana al presidente Jon Uriarte sus intenciones. El máximo mandatario será candidato a la reelección al Palacio de Ibaigane, aunque se desconoce si tendrá oposición en las elecciones previstas para final de año. "La pasada semana hablé con el director general del Athletic, Jon Berasategi, y con el director de fútbol, Mikel González. El presidente no estaba y lo hable con él esta semana, pero era una cosa que ya iba encaminada", explicó.

Un año complicado

Aun reconociendo el desgaste de una campaña que calificó como dura y en la que admite que “hay cosas que no han salido bien”, llegando incluso a compararla con la temporada anterior en la que el equipo compitió en Champions, Valverde quitó relevancia a ese aspecto a la hora de tomar su decisión final. En este momento, su principal prioridad es mantener al equipo al margen del ruido mediático. “Empiezan a surgir nombres y eso provoca que incluso los jugadores puedan pensar que todo está decidido. Ya habrá tiempo para hablar más adelante", reconoció.

Y uno de esos nombres que ha salido a escena es el de Andoni Iraola, actual entrenador del Bournemouth inglés y exjugador del Athletic Club. Valverde no quiso entrar en el juego y optó por centrarse en los diez encuentros que le quedan por delante: "Ahora tenemos una necesidad perentoria de sumar puntos independientemente del anuncio que surgió ayer. Es ahondar más en lo mismo y es lo que trato de evitar. Que yo haga algún comentario sobre Andoni, que obviamente será todo positivo, pues ahondará más en eso. Así que ya lo hablaremos más adelante".