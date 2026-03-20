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¡Ernesto Valverde deja el Athletic Club!

El entrenador extremeño no continuará la próxima temporada en el banquillo de San Mamés

Ernesto Valverde, en una rueda de prensa

Ernesto Valverde, en una rueda de prensa / EFE

Jonathan Moreno

Jonathan Moreno

Ernesto Valverde no continuará en el banquillo del Athletic Club la próxima temporada. Así lo anunció el técnico extremeño en un vídeo difundido por el club de Ibaigane en sus redes sociales. El 'Txingurri' finalizaba contrato este mes de junio y, tras "haber madurado mucho la decisión" ha optado por no seguir en el cargo.

La temporada de los leones ha sido del todo decepcionante. En un curso que se antojaba como ilusionante en el Botxo, el equipo no ha respondido a las expectativas y finalizará el año con un objetivo de mínimos: luchar por entrar en la Europa o Conference League.

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