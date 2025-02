Nico Williams debe parar

Nico Williams no mejora de sus molestias musculares y se perderá el encuentro de este sábado en San Mamés frente al Girona (16.15 horas). El futbolista del Athletic Club no apareció en el entrenamiento de este jueves e hizo disparar las alarmas. Nico no estuvo en el empate frente al Real Betis del Benito Villamarín por precaución y se esperaba que Ernesto Valverde pudiera contar con él ante los catalanes. El navarro deberá estar entre una y dos semanas de baja por una sobrecarga en los isquiotibiales.

Segunda lesión

La dolencia del menor de los hermanos Williams ha llegado en el peor momento posible. Después de un inicio de temporada gris, el extremo empezaba a despegar y dar muestras de su fútbol. Su actuación en Europa League frente al Viktoria Plzen, con gol incluido, rememoró la mejor versión del futbolista, aquella que enamoró durante la Eurocopa de Alemania y permitió con su brillante aportación, tanto en la final incluido ante Inglaterra, que media Europa se peleara por sus servicios.

Es la segunda lesión que sufre Nico en esta temporada. Una torcedura en el tobillo sufrida en Leganés le hizo parar algunos encuentros. Ahora, si se acaban cumpliendo los peores presagios, Williams Jr., tal y como luce su dorsal, no estará ante los gerundenses, un encuentro clave de los leones en sus aspiraciones por amarrar la cuarta posición de la tabla, la que da acceso a la próxima edición de la Champions League.

Nico Williams, durante el partido de Europa League / AP

La última derrota, en Girona

El Athletic Club no pierde en la competición domésticas desde el 6 de octubre. Una racha impresionante de puntos que ha permitido a los rojiblancos afianzarse en la zona noble y aspirar a meterse en Champions. Precisamente, la última derrota sufrida por los de Ernesto Valverde llegó en Montilivi, ante el Girona, adversario de este sábado. Aquel partido tuvo como nombre propio Paulo Gazzaniga. El portero argentino detuvo hasta tres penaltis a Berenguer, Iñaki Williams y Ander Herrera, aunque el de la 'Pantera' de Lezama se tuvo que repetir porque el cancerbero adelantó los pies de la línea. En el tramo final, el Girona desequilibró el 1-1 con un gol de Cristhian Stuani, también desde los once metros.