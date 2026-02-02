Drama Nico Williams: otras ocho semanas fuera

Nico Willimas volverá a ser baja en el Athetic Club. El internacional español no se ha recuperado de sus problemas crónicos de publagia y, tal y como adelanta 'El Chiringuito', probará otro tratamiento que le mantendrá otras de 6 a 8 semanas apartado de los terrenos de juego.

Con este nuevo tratamiento, Nico quiere evitar tener que pasar por quirófano, que será la alternativa si no funcionase esta terapia. El primer tratamiento conservador propuesto por el club vasco no le ayudó a mejorar su lesión, y el Mundial en verano es el gran objetivo del extremo de Navarra.

Dicho tratamiento tampoco ha sido positivo para el rendimiento del futbolista sobre el terreno de juego. Las actuaciones de Nico con la zamarra rojiblanca se han visto lastradas por sus molestias por una lesión que, por norma general, afecta a jugadores con alta carga de aceleraciones y cambios de ritmo. Sin ir más lejos, Lamine Yamal, recientemente, ha sufrido este tipo de problemas.

Para Nico, la pubalgia ha sido un lastre desde finales de la pasada temporada, y sus minutos con el Athletic han sido escasos debido a estos problemas físicos (cuatro goles y cinco asistencias en 22 partidos). Con el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México este verano, Nico espera dejar atrás su lesión para recuperar el nivel y tener la confianza de Luis de la Fuente para estar en la lista de convocados. Si finalmente tuviera que pasar por quirófano, sus opciones de Mundial se reducirían a prácticamnete cero.

Se trata de una baja importante para Ernesto Valverde en un momento clave de la temporada. Eliminado ya de la Champions League en la fase liga y decimoprimero en LaLiga EA Sports, el equipo león está más cerca de las posiciones de descenso (4 puntos) que de las plazas que permiten competir en competiciones europeas (9 puntos). Esta misma semana, además, el Athletic afronta los cuartos de final de la Copa del Rey en Mestalla ante el Valencia.

Noticias relacionadas

Para suplir la baja de Nico, Valverde ha contado durante este primer tramo de la temporada con jugadores como Berenguer o Robert Navarro, que volverán a tener protagonismo estas próximas semanas en el once bilbaíno.