Drama en el Athletic: Laporte, octava baja de Valverde

Aymeric Laporte padece "un cuadro de gastroenteritis con importante afectación del estado general" que le impidió viajar este viernes a Valencia para medirse este sábado al Levante, según informó el Athletic Club.

La baja de Laporte, adelantada por su entrenador, Ernesto Valverde, en Lezama en la rueda de prensa previa al choque, es la octava baja del equipo bilbaíno para el encuentro en Valencia.

Además de con él, que "queda pendiente de evolución", el central internacional se ha sumado a las bajas del Athletic Club para la visita liguera de este sábado al Levante en el Ciutat de Valencia, una ausencia que se une a las de los sancionados Oihan Sancet, Iñigo de Galarreta y Yeray Álvarez, y los lesionados Iñaki Williams, Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz.

Octava baja del Athletic ante el Levante

Laporte regresó con algún problema físico de Praga, donde el Athletic jugó el martes ante el Slavia en Liga de Campeones, y no ha podido superarlo para estar frente al Levante, según desveló Ernesto Valverde en Lezama en la rueda de prensa previa al choque de Orriols.

En esa comparecencia, Valverde equiparó el choque de este sábado frente al penúltimo clasificado al de hace dos jornadas contra el colista, el Oviedo, al que recibió con "necesidad de ganar" y en el que se impuso por 1-0.

"Estamos en una situación parecida al del Oviedo y tenemos que ganar, en LaLiga tenemos cierta presión por sumar puntos", dijo el técnico, consciente de que después del Levante a su equipo le esperan tres encuentros seguidos de extraordinaria dificultad en San Mamés ante Real Madrid, Atlético Madrid y PSG.

Aunque también tiene claro que "por muchos rivales que vengan tienes que ir uno a uno". "Tenemos esta semana tres partidos duros y queremos empezar con buen pie. En liga nos hace falta sumar puntos en un calendario obligado y es un partido importante por lo que suponen los puntos", subrayó.

Como en el encuentro en el que tiene que "pensar" su equipo "es en el de mañana", está centrado en un Levante "ordenado que, como todos los equipos de Julián Calero, se comprimen bien y es difícil superarles".

"Han tenido mejores resultados fuera que en casa, pero porque en casa han tenido un calendario difícil. No es fácil ganar al Madrid y al Barcelona", asumió.

A pesar de ello, avanzó que el Athletic irá al Ciutat de Valencia "a ganar". "El otro día el Slavia, ante el que con seguridad merecimos más, también buscaba su primera victoria en casa en 'Champions' y no tenemos ni un ápice confianza", dijo, confiado en su equipo, a pesar de "no haber conseguido en algunos partidos los puntos" que querían.

"A mí mi equipo me encanta el espíritu que tiene y cómo va. No estamos acertando tanto como el año anterior pero es cuestión de insistir, tenemos jugadores que marcan y tienen gol. El otro día el equipo estuvo bien, hay cosas que queremos cambiar pero muchas que queremos mantener", explicó.

Y reivindicó a su plantilla y el trabajo que está realizando. "No tenemos que hacer un cambio radical, en absoluto, sino estar más acertados. Pero yo al equipo le veo bien en líneas generales y cualquier partido lo vamos a disputar y a pelear para intentar ganarlo", zanjó, ante las críticas que está recibiendo este curso por no estar al nivel del anterior.

Valverde, por último, valoró el trabajo que está realizando en el Levante Unai Vencedor, un jugador con el que no ha contado y que este viernes no jugará debido a la 'cláusula del miedo' al ser cedido del Athletic.

"Esta siendo titular y se está convirtiendo en un jugador importante manejando el juego. Es bueno para nosotros que tenga esa continuidad", se alegró, adelantando que cree que quien relevará este sábado al bilbaíno en el medio campo granota será "Oriol (Rey) o (el argentino Kevin) Arriaga".