El Dr. Ripoll, especialista en medicina deportiva, sobre la lesión de Nico Williams: "Lo primero que hay que hacer es arrepentirse"

Nico Williams se ha encomendado a un médico externo a los del Atheltic Club de Bilbao para iniciar un tratamiento especializado que lo libere de las molestias en su pubalgia, que presenta desde el año pasado y lo han empujado a perderse hasta nueve partidos a lo largo de esta temporada.

Sin ofrecer mayor detalle respecto a la gravedad del caso, el club vasco informó que Williams será baja durante las próximas convocatorias y se mantendrán "a la espera de su evolución".

Se sabe que el especialista con el que se tratará el delantero de la Selección Española es Jurdan Mendigutxia, fisioterapeuta que ha tratado a otros futbolistas como Virgil van Dijk, así como jugadores de la NBA en Estados Unidos.

¿Deberá pasar por el quirófano?

En temas médicos siempre conviene escuchar más de una opinión, por ello, el Doctor Pedro Luis Ripoll ofreció la suya al ser cuestionado sobre si Williams debería contemplar someterse a cirugía.

"Desde luego, creo que es de las operaciones que mejor resultado tienen. Lo que pasa es que es una operación que cada vez se hace menos", compartió el Dr. Ripoll a través del programa El Larguero (Cadena SER).

"(Se trata de una) cirugía mínimamente invasiva que puede llevar a buen puerto la recuperación en cinco o seis semanas", agregó el Doctor Ripoll.

De cualquier manera, afirmó que lo mejor será "que siguiese los consejos de sus médicos en el Athletic Club".

Además, el doctor reconoció que debería haber parado antes porque estamos hablando de que arrastra esta lesión desde abril de 2025: "Lo primero que hay que hacer es arrepentirse. La pubalgia tiene hoy en día unas técnicas quirúrgicas muy avanzadas".

"La cirugía mínimamente invasiva que puede llevar a buen puerto la recuperación en cinco o seis semanas de media. Porque la pubalgia tiene tres componentes. La tendinopatía de los aductores, la debilidad de la pared abdominal y frecuentemente una hernia, siendo en el conjunto de ellas una lesión por sobrecarga que viene y va, no sigue evolución lineal", agregó.

Nico Williams burla la defensa de la Real Sociedad durante el derbi vasco de liga / EFE

El Mundial en peligro

La baja de Williams pone en duda su participación en el próximo derbi vasco (4 de marzo), en el que el Athletic Club buscará remontar una desventaja de 0-1 en el marco de las semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.

Pero el panorama más amplio genera aún más angustia, pues en caso de persistir las molestias que se han presentado desde abril del año pasado, Nico Williams podría perderse la Copa del Mundo este verano, donde España se presentará como una de las favoritas a alzar el título.