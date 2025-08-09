Desastre absoluto del Athletic Club

El verano no pudo empezar mejor para el Athletic Club de Bilbao con la renovación de Nico Williams hasta 2035. A pesar del fuerte interés del FC Barcelona, el extremo español se decantó por ampliar su vínculo con la entidad bilbaína. "Cuando hay que tomar decisiones, lo que más pesa es el corazón. Estoy donde quiero estar, con los míos", afirmó el pequeño de los Williams.

Sin embargo, el parón estival se ha ido torciendo para los 'leones' a base de sanciones. En primer lugar, llegó la suspensión provisional de Yeray Álvarez después de dar positivo en un control rutinario de la UEFA tras las semifinales de la Europa League frente al Manchester United.

Yeray Álvarez, positivo en un control antidopaje / X

Otra de las consecuencias de los partidos contra los 'red devils' fueron varias multas económicas que impuso el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA al Athletic. Y, por último, una sanción del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de 9.000€ por los cánticos reiterados con insultos escuchados durante el encuentro de Liga contra el FC Barcelona.

Pero en el terreno deportivo tampoco mejora la situación del Athletic Club. Tras iniciar la pretemporada con una victoria por la mínima contra la Ponferradina de Primera RFEF, el equipo vasco ha ido encadenando derrota tras derrota hasta sufrir un enorme varapalo en el partido amistoso de este sábado contra el Arsenal.

El equipo que dirige Ernesto Valverde está preparando la próxima temporada, en la que jugará la Champions League, pero no está siendo capaz de competir contra rivales de primer nivel. Después de una doble derrota contra el Liverpool, el Athletic cayó goleado en la visita a los 'gunners'.

Los 'leones' fueron totalmente superados por los de Mikel Arteta y no pudieron competir el duelo en ningún momento. Gyökeres estrenó el marcador, en su primer gol con el Arsenal, y Saka prácticamente sentenció antes del descanso. Ya en la segunda mitad, Havertz acabó de hundir las esperanzas bilbaínas con el tercer y definitivo gol.

Lo cierto es que, a pesar de que se tratan de partidos de preparación, el Athletic Club no está mostrando una buena versión con seis derrotas en siete partidos. Tampoco hay noticias de Nico Williams, que entre problemas físicos y pobres actuaciones no está siendo ese jugador diferencial que espera la parroquia athleticzale.