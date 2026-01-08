David Barral señala el flojo nivel del Athletic contra el Barça: "Contra el Madrid corren más"

Hay distintas maneras de perder en el fútbol y el Athletic Club eligió una de las peores contra el FC Barcelona. El cuadro dirigido por Ernesto Valverde no fue un rival digno para el equipo de Hansi Flick, que en cuestión de 34 minutos definió la semifinal de la Supercopa de España prácticamente sin despeinarse. Y con el lujo añadido de poder reservar a Lamine Yamal, que no entró al campo hasta en el minuto 72 para testear su estado físico. Con el 5-0 de Raphinha a los 52 minutos, el conjunto culé pisó el freno. Si no, la sangría hubiera sido mucho mayor.

A la espera de rival para la final del domingo (Real Madrid o Atlético de Madrid), el Barça de Flick noqueó de brutal manera al conjunto vasco, que estuvo totalmente irreconocible sobre el césped de Jeddah. Sin intensidad, garra y llegando tarde a todos los duelos, solo se presentó un equipo al estadio King Abdullah Sports City. Un 'marrón' en toda regla, especialmente para un Unai Simón que, para colmo, tampoco estaba especialmente acertado. En el gol de Bardghji, el tercero, pudo hacer mucho más, y el debate sobre quién debe ser el guardameta de la selección española cada vez está más candente.

Tras la goleada, el exfutbolista David Barral señaló el pésimo nivel del equipo bilbaíno en 'El Desmarque', asegurando que "el Athletic contra el Real Madrid corre más. Hoy no ha habido ninguna oposición", valoró el andaluz, que restó mérito al gran encuentro del Barça.

"Ver así al Athletic es preocupante"

Por su parte, su compañera en el programa, Irene Junquera, también ha juzgado la falta de intensidad del cuadro rojiblanco, aunque sin quitarle valía al espectáculo mostrado por los pupilos de Hansi Flick: "Hemos visto todos a un equipo muy superior como ha sido el Barça. Raphinha ha estado increíble y Pedri como siempre. Pero la realidad, y lo que para mí es preocupante, es el Athletic. Verlo así es preocupante".

Las palabras de la periodista deportiva van en la línea de la opinión de Ernesto Valverde tras el partido, quien se mostró crítico con el rendimiento de sus chicos. "El 4-0 al descanso ha sido doloroso y el segundo tiempo ha sido una tortura. Teníamos que intentar que eso no fuera a más porque no estábamos con espíritu suficiente. Un partido malo, de los peores que hemos hecho en mucho tiempo y en el día en el que nos jugamos una Supercopa aquí", señaló el preparador del Athletic.