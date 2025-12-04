La curiosa estrategia del Athletic Club ante el Madrid: Solo hablar en euskera

No fue la tarda esperada en San Mamés para un Athletic Club que apenas pudo oponer resistencia ante el Madrid, que comandado por Kylian Mbappé, destrozó las ilusiones de los bilbaínos.

Desde buen inicio los blancos marcaron el ritmo y dejaron sin suerte los intentos de un Atheltic Club, que se preparó a conciencia para poder sorprender a los de Xabi Alonso, cambiando incluso de idioma para la estrategia.

Así lo explicó Urko Izeta en DAZN minutos antes del partido, desvelando que la plantilla se decantó por usar el euskera para evitar ser 'pillados'. “Ellos se hablan en francés y no hay manera de enterarse… así que nosotros tiramos de euskera”, deslizó entre risas.

Una decisión que como se vio durante el partido no tuvo efecto alguno, por lo menos para los intereses de los leones, pese al empuje inicial con el que afrontaron en choque. “Recibir al Madrid aquí siempre tiene algo diferente. San Mamés se transforma y lo notas desde el calentamiento” admitió Izeta tras el partido, esperando su oportunidad, que esta vez no llegó.

Al Athletic le toca empezar a remontar el vuelo de manera urgente, tras varios malos resultados que le empiezan a alejar del gran objetivo de volver a estar en puestos Champions. Son ya once puntos de distancia con el Atlético de Madrid y cuatro con el Espanyol con un partido más, el sexto clasificado y último equipo con billete para Europa ahora mismo.