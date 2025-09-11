Fin al culebrón: Laporte es del Athletic

La FIFA dio el visto bueno y el Athletic Club no tardó en oficializar el regreso más esperado: Aymeric Laporte vuelve a ser un león de San Mamés. Siete años después de su marcha al Manchester City, en verano de 2018 y previo pago de 65 millones, el central hispanofrancés se compromete con la entidad de Ibaigane hasta junio de 2028.

El caso dio un giro de guión inesperado en la tarde del jueves, cuando la FIFA cambió su primera decisión de no facilitar la inscripción del defensor el pasado 1 de septiembre, momento en el que se cerró la ventana estival de incorporaciones en España.

El motivo de la negativa de la FIFA, en primera instancia, fue alegar que la documentación enviada por la entidad bilbaína no había llegado en el plazo establecido a las oficinas de LaLiga. Es decir, más allá de las 00.00 del mencionado día.

Aymeric Laporte, durante su etapa en el Athletic / Agencias

El máximo organismo del fútbol mundial rectificó y permitió finalmente la inscripción de Laporte. La razón para dar marcha atrás no fue otra que constatar que la burocracía sí entró a tiempo en la sede de LaLiga, a las 23:59 precisamente, del mencionado día El problema se originó en el volumen de documentación enviada, que provocó un colapso y demoró la revisión del expediente.

El Athletic lo confirma

Desde el Palacio de Ibaigane no tardaron en confirmar las noticias. A primera hora de la tarde del jueves, el Athletic Club lanzó un mensaje a través de su canal oficial manifestando que tenían el visto bueno de la FIFA: "El Athletic Club desea informar que la FIFA ha autorizado a la Real Federación Española de Fútbol para obtener de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí el Certificado de Transferencia Internacional (CTI). Una vez que dicho CTI sea emitido se podrá realizar la inscripción del jugador Aymeric Laporte en el Athletic Club". Dos horas después, la cuenta de 'X' del cuadro vasco oficializaba la contratación, aunque en la web de LaLiga todavía no salía todavía dado de alta.

El papel de la AFE

La Asociación de Futbolistas Españoles hizo las veces de mediador entre Laporte y la FIFA. El futbolista, ya desvinculado del Al Nassr saudí, se encontraba sin equipo y con los principales mercados europeos, a excepción del turco, cerrados. Una situación espinosa para el jugador, que obligó a la AFE a intervenir y solucionar el tema de forma satisfactoria, como ha acabado resultando.

Valverde, aliviado

La no inscripción de Aymeric Laporte había generado un problema en el eje de la defensa del Athletic Club. Ernesto Valverde sólo contaba con dos centrales puros para la posición -Vivian y Paredes-, en una temporada que se espera exigente con el regreso del equipo a la Champions League. La sanción de la UEFA a Yeray Álvarez por dopaje fue un obstáculo inesperado y el caso Laporte había dejado la retaguardia de los leones desguarnecida. Ahora el Txingurri podrá respirar con un defensa de primer nivel en su plantilla.