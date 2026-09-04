La crisis de las entradas no cesa en el Athletic: el seno del club es un polvorín

Invitaciones canceladas, plante de jugadores a los medios, expresidentes enfrentados con Jon Uriarte, temas que se han hecho "bola" durante cuatro años... Un auténtico polvorín. El Athletic Club tratará este sábado de mantener apagado uno de los focos del grave incendio generado en las últimas semanas en el seno del club.

No atraviesa la entidad su mejor momento institucional y los malos resultados en las dos primeras jornadas encendieron todavía más la mecha, apagada con una victoria en Balaídos que espera repetir frente al Atlético de Madrid (sábado, 16:15 horas). Pero las buenas noticias en lo deportivo siguen contrastando con el cisma generado en el palco, arrastrando conflictos desde hace años, pero sobre todo con una gota que colmó el vaso: la decisión del club de retirar las invitaciones que se entregaban cada partido a empleados y futbolistas para que pudiesen acudir sus familiares y amigos.

Los problemas entre la presidencia y los miembros de los diferentes estamentos del club salieron a la luz justo antes del partido frente al FC Barcelona. Los futbolistas decidieron plantarse ante Uriarte y, como protesta, no atendieron a los medios de comunicación en las comparecencias habituales. Ni en zona mixta ni en declaraciones ante las televisiones con derechos.

Joan García felicita a Unai Simón, MVP del partido, al finalizar el encuentro entre el Barça y el Athletic / Valentí ENRICH

"Se han hecho bola durante cuatro años"

Antes del encuentro ya se había informado de que esta decisión correspondía a "problemas internos". Y algunos futbolistas lo dejaron entrever días después ante el Celta. "Ojalá podamos estar todos contentos en los próximos días", dijo Iñaki Williams. "Hay temas que se han hecho bola en estos cuatro años y que afectan a empleados del club y las jugadoras del femenino. No es por las entradas. Hay otras cosas que queremos hablar y finiquitar", aseguró también Unai Simón.

Según informa 'El Correo', las peticiones de los futbolistas de reunirse con Jon Uriarte no han dado sus frutos y el presidente del club, lejos de devolver las entradas, dirigió el jueves un comunicado a todos los estamentos de la entidad informando de los motivos de la retirada de las invitaciones, que también afecta a exjugadores, leyendas y expresidentes del Athletic.

El centrocampista del Barcelona Marc Casadó (i) pelea un balón con el defensa del Athletic Yuri Berchiche durante el partido de LaLiga entre el Barcelona y el Athletic Club / EFE

La situación, según explica la Junta Directiva, tendría que ver con el limitado aforo de San Mamés. La Catedral del fútbol español es uno de los estadios con más afluencia de toda LaLiga, lo que supone que muchos hinchas rojiblancos se queden sin asiento o que existan pocas localidades a la venta, generando todo ello un problema tanto económico como social en el seno del club.

La carta del club con los motivos

"La extraordinaria demanda de acceso a San Mamés nos ha llevado a revisar en profundidad determinadas políticas y, entre ellas, los criterios relativos a la disponibilidad de entradas e invitaciones", expone la carta trasladada a la Asociación de Veteranos del Athletic, presidida por José Ángel Iribar. "Más de 11.000 personas esperan poder incorporarse a nuestro colectivo social y, al mismo tiempo, existe una enorme demanda de aficionados y aficionadas que desean acceder a San Mamés para asistir a los partidos del Athletic. Este contexto exige una gestión especialmente rigurosa y responsable de un recurso necesariamente limitado como son las localidades disponibles", añade el texto.

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Sean los motivos que sean, empleados, futbolistas y expresidentes siguen sin comprender la decisión de Uriarte. De hecho, seis de los ocho exdirectivos vivos se reunieron el jueves, según 'El Correo', para tratar de solventar una situación que ha generado un cisma y una herida a nivel institucional, manchando la imagen del Athletic Club. Eso sí, como intento de reconducir la situación, Uriarte ofreció a cambio un asiento vitalicio en el palco a todos los expresidentes. Pero las invitaciones no volverán.