Crece la tensión en el Athletic: Valverde, cuestionado

Ernesto Valverde tiró balones fuera en la previa del derbi contra la Real Sociedad. Incluso se pudo ver al extremeño más alterado que de costumbre defendiendo a capa y espada la preparación física del Athletic Club.

"Es una sorpresa lo que me dices, pero es una tontería como otra cualquiera. Las críticas, cuando estamos metidos en el mundo del fútbol, se aceptan y se convive con ellas, pero realmente una crítica a nosotros no nos dice nada", apuntó el míster 'athleticzale' antes de viajar a Anoeta.

Bajón notable

Lo cierto es que las dudas sobre el trabajo físico del Athletic están a pie de calle, por mucho que el Txingurri se enfade por ello. Las cuadrillas no hablan de otra cosa y achacan el mal momento del equipo, cinco derrotas ya en liga (sufrieron seis en toda la temporada pasada), al bajón del rendimiento de algunos futbolistas clave. No ayudan tampoco las reiteradas lesiones de jugadores como Iñaki o Nico, capitales en la concepción del fútbol de los leones. Las molestias musculares añaden más gasolina a los que censuran que el equipo anda corto de kilómetros.

Valverde, en una comparencia de prensa de Champions League / EFE

El Athletic dista mucho del equipo del pasado curso cuando volaba con su despliegue en el campo, un hecho que le permitió alcanzar los puestos de Champions League tras seis años en barbecho. La película ha cambiado mucho en apenas unos meses y la afición busca respuestas.

Pero Valverde no las está dando: "Las críticas que puedes tener en cuenta son las de gente que sabe dónde estás o sabe lo que has vivido. Pero la crítica de fuera es de andar por casa y ya está, nada más. No le doy ninguna importancia porque las críticas no dicen nada de mí ni de mi grupo de trabajo ni de los jugadores. La crítica dice más del que la hace que del que supuestamente la recibe. Me parece una tontería".

Cambio de preparador

Algunos señalan que el foco del problema reside en el relevo que se produjo este mismo verano en la jefatura de la preparación física. El exfutbolista Luis Prieto, hombre de confianza de Ernesto Valverde, sustituyó a José Antonio Pozanco 'Ros', que abandonó el cuerpo técnico por motivos personales.

Sea como fuere, el debate está en la calle y con un partido cada tres días la bestia sigue alimentándose, por mucho que Valverde se resista a ver la realidad. El Newcastle podría agudizar la crisis.

Iraola, el gran deseado

Uno de los nombres que ya resuenan para relevar a Valverde es el del exjugador león y actual entrenador del Bournemouth, Andoni Iraola. Con su equipo 'pequeño', el guipuzcoano lo ha colocado en la segunda plaza de la Premier League y ha sorprendido a todos con su manejo del equipo y del vestuario.

Iraola fue un emblema del Athletic en su etapa como jugador y Jon Uriarte le tiene en el punto de mira. El único obstáculo es que tiene una cláusula de rescisión de 11 millones de euros.