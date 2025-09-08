Comunicado oficial del Athletic sobre la lesión de Nico Williams

Se le acumulan los problemas a Ernesto Valverde. Nico Williams, que tuvo que ser sustituido poco antes del descanso en el encuentro ante Turquía, hizo saltar las alarmas en Bilbao. Y el Athletic Club emitió un comunicado para confirmar el alcance de las molestias que le obligaron a abandonar el último compromiso de la Selección de este primer parón de selecciones de la temporada: "El jugador sufre una lesión muscular moderada en la musculatura aductora izquierda, según las pruebas médicas realizadas esta tarde. Queda pendiente de evolución", escribe el club.

Saltaron las alarmas en Ibaigane el pasado domingo cuando el extremo navarro se retiró lesionado en los minutos finales del primer tiempo del choque de la Selección ante Turquía, que terminó en goleada a favor del combinado que dirige Luis de la Fuente (0-6). El '10' del Athletic, titular en los dos compromisos internacionales correspondientes a la clasificación para el Mundial 2026, sintió un pinchazo en el aductor de su pierna izquierda cuando quedaban escasos minutos para llegar al descanso y quedó tendido sobre el césped, con cara de preocupación.

KONYA (Turkey), 07/09/2025.- Nico Williams (C) of Spain leaves the pitch after an injury during the FIFA World Cup 2026 qualifying Group E soccer soccer match between Turkey and Spain in Konya, Turkey, 07 September 2025. (Mundial de Fútbol, España, Turquía) EFE/EPA/ERDEM SAHIN / ERDEM SAHIN / EFE

Sin debut

El club bilbaíno se limita a decir que el futbolista queda "pendiente de evolución" y no hace una estimación de cuánto tiempo estará en la enfermería. Parece evidente que se perderá los compromisos más próximos, como la visita del Alavés de este mismo sábado 13 de septiembre o, sobre todo, el exigente debut en la Champions League ante el Arsenal en San Mamés, que tendrá lugar el martes 16 de septiembre. En cualquier caso, este tipo de dolencia suele traducirse en unas tres semanas de baja.

El menor de los Williams se retiró cojeando y con visibles muestras de dolor mientras se tocaba constantemente la zona afectada. No es la primera vez que sufre un contratiempo en dicha zona, pues una pubalgia le mantuvo en el dique seco en la recta final de la pasada temporada, perdiéndose encuentros importantes como la vuelta de la semifinal de la Europa League ante el Manchester United.

Asimismo, sufrió una pequeña lesión de cadera en octubre y tuvo dolencias en el muslo a mitad de temporada. Una zona afectada que empieza a ser recurrente y siembra la preocupación en el Athletic Club.