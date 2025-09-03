Comunicado oficial del Athletic sobre Laporte

El 'caso Aymeric Laporte' sigue trayendo cola. El central internacional español no pudo ser inscrito a tiempo por el Athletic Club, a pesar de que el club vasco había presentado correctamente la solicitud en las oficinas de LaLiga. Sin embargo, el Al-Nassr saudí no entregó el papeleo a tiempo y la FIFA decidió rechazar la tramitación del certificado de transferencia internacional. Una noticia que confirmó el propio Athletic con un comunicado.

"El Athletic Club desea informar a sus socios, socias y a toda su afición que la FIFA ha denegado la solicitud de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para obtener de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí el Certificado de Transferencia Internacional (CTI), a fin de poder realizar la incorporación del jugador Aymeric Laporte", comienza diciendo el texto, que prosigue con la descripción de los hechos por parte de los 'leones'.

Los hechos explicados en el comunicado

1.- El pasado 1 de septiembre y dentro del periodo de inscripción de jugadores habilitado por la normativa, el jugador D. Aymeric Laporte Fevre, el club de Arabia Saudí Al-Nassr Football Club y el Athletic Club acordaron la transferencia del jugador al Athletic Club, sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones.

2.- El Athletic Club subió a la plataforma TMS de FIFA la solicitud de transferencia el 1 de septiembre, si bien no pudo completarse en su totalidad en dicha fecha por razones ajenas a su voluntad y por factores externos fuera de su control.

3.- La RFEF solicitó el día 2 de septiembre a FIFA que autorice una excepción de validación para poder obtener el Certificado de Transferencia Internacional de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí, a los efectos de que el jugador pueda ser inscrito por el Athletic Club.

4.- La RFEF ha comunicado el 3 de septiembre por correo electrónico al Athletic Club que FIFA deniega la solicitud realizada y la posibilidad de obtener el Certificado de Transferencia Internacional.

No lo dan por perdido

Pese a todo, el Athletic Club asegura que "sigue trabajando" para "llevar a buen fin la voluntad de las tres partes (Al-Nassr, jugador y Athletic Club)". El club "está estudiando todas las posibilidades dentro del marco legal existente".

En caso de que Laporte no pudo incorporarse finalmente al Athletic, la entidad vasca explica que "los acuerdos quedan sin efectos de ningún tipo entre las partes, sin que se haya producido consecuencia económica de ningún tipo" para el club.

"El Athletic Club, en su compromiso por la transparencia y una información veraz a sus socios y socias, dará todas las explicaciones una vez agotadas las vías de resolución de la situación actual", concluye el comunicado.

Dos centrales

De no salirse con la suya, Ernesto Valverde tan solo tendrá a dos centrales sanos en su plantilla: Dani Vivian y Aitor Paredes. La pareja titular del Athletic Club que a tan buen nivel está rindiendo en este inicio de curso. El Txingurri no se decantó por la opción de Unai Núñez, que estuvo la pasada campaña cedido por el Celta, y se marchó prestado al Hellas Verona.

Por su parte, Unai Egiluz, que completó un buen año en Miranda de Ebro, podía ser el recambio de garantías de ambos, pero se rompió el ligamento cruzado de su rodilla y no se le espera hasta el tramo final de curso si todo va bien.