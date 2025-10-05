Comunicado médico del Athletic Club sobre Iñaki Williams

Iñaki Williams pidió el cambio en el minuto 53 del choque ante el Mallorca por culpa de unas molestias musculares y entró su hermano Nico en su lugar. El '9', que convirtió - de penalti - su primer tanto del curso, sufre una "lesión muscular-sobrecarga en el tensor de la fascia lata" de la pierna izquierda y causará baja en la concentración de la selección de Ghana.

"El jugador Iñaki Williams fue sustituido en el minuto 53 del partido disputado ayer contra el RCD Mallorca al sufrir una lesión muscular-sobrecarga en el tensor de la fascia lata de su pierna izquierda. El capitán no se concentrará con la selección de Ghana y comenzará su recuperación en las instalaciones de Lezama. Queda pendiente de pruebas complementarias", reza el comunicado del club vasco.

Así pues, el capitán queda pendiente de pruebas complementarias y comenzará su recuperación en Lezama a la espera de conocer su disponibilidad para el próximo compromiso de los de Ernesto Valverde, el del día 19 de octubre en el Martínez Valero frente a un Elche que perdió su invicto ante el Alavés.

El mayor de los Williams había sido convocado el pasado viernes por el seleccionador de Ghana, Otto Addo, para los partidos de la fase clasificación para el Mundial 2026contra República Centroafricana y Comoras.