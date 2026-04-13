Clemente estalla contra la política de fichajes del Athletic Club: "Lo que no me gusta es que se mienta"

Javier Clemente no deja a nadie indiferente con sus declaraciones. Esta vez, el técnico de Barakaldo, campeón de Liga en dos ocasiones con el conjunto rojiblanco en los años 80, cargó contra la gestión del Athletic Club y su histórica filosofía de cantera en una intervención en la 'Cadena SER', donde cuestionó abiertamente cómo se está aplicando actualmente el modelo de captación de jugadores.

Lejos de suavizar su discurso, Clemente insistió en que el problema no está en los refuerzos externos en sí, sino en el relato que acompaña a algunas incorporaciones. En ese sentido, fue tajante al reclamar coherencia: "Si traen a gente de fuera, que traigan a gente de fuera. Pero a mí lo que no me gusta es que se mienta", comentó Clemente sobre la política fichajes del Athletic Club.

El exentrenador rojiblanco, que dirigió a una de las generaciones más recordadas del club, también puso el foco en el trabajo de captación y formación de futbolistas, especialmente en los casos en los que el recorrido formativo se diluye bajo la etiqueta de “cantera”: "Que se mienta es decir que tenemos tres jugadores vascos, y resulta que los hemos traído con 16 años de por ahí... de Casa Cristo, y los hemos tenido tres meses en un club vasco".

A partir de ahí, Clemente amplió su crítica hacia lo que considera una práctica extendida dentro del club bilbaíno, insistiendo en que la frontera entre formación local y fichaje encubierto se ha difuminado con el paso del tiempo. "Ahora se fichan muchos de fuera. Se hacen trampillas, se coge a un jugador, se le mete dos meses en un equipo de un pueblo de al lado y luego se dice que es de la cantera nuestra. Como juegan un poco bien le ponemos nosotros y decimos que viene de la cantera vasca. ¿De la cantera vasca? ¡Y unas narices!", apuntó.

El técnico no solo se detuvo en la cuestión deportiva, sino también en el cambio de mentalidad que, a su juicio, ha experimentado el entorno del Athletic. Para Clemente, el club ha perdido parte de su esencia social y su forma tradicional de entender el fútbol. En ese contexto, reflexionó: "Cuando recurrimos a trampillas quiere decir que el ambiente, aunque yo estoy encantado con que vengan, no es el mismo que el Athletic de antaño. Éramos otra cosa".

Guruzeta en el encuentro entre el Athletic Club y el Villarreal CF / Europa Press

Más allá de la polémica sobre los fichajes, el exseleccionador español también apuntó a una transformación general en la ciudad y en la relación entre club, jugadores y afición. Según su visión, la presión por el rendimiento ha cambiado la dinámica interna: "Bilbao está cambiando un poco. Ahora se mira más el resultado, se dicen más comentarios este no rinde y este si rinde".

En esa misma línea, añadió una reflexión sobre la pérdida de conexión entre las distintas partes que históricamente formaban el núcleo del club. "El Athletic tenía un ambiente exclusivo, todos de casa, de la cantera, nos conocíamos desde los 13 años", señaló.

Noticias relacionadas

Por último, Clemente cerró su intervención con una idea que resume su preocupación por el rumbo del club en los últimos años, apelando directamente a la identidad rojiblanca. "El Athletic ha cogido una tendencia más del resto de los equipos que de lo que antes era exclusivo del Athletic. Es importante conocer cómo es la identidad del club. Se está perdiendo bastante y tenemos épocas malas y ambientes raros, cosas que no había antes", finalizó.