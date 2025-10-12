El cerrojo de Unai Simón

Unai Simón firmó este sábado ante Georgia su tercer encuentro seguido imbatido con España y lo hizo en el estadio Martínez Valero de Elche, un escenario en el que la selección siempre ha ganado y solo ha recibido un tanto en contra en los siete choques que ha disputado..

Antes de este encuentro, el portero del Athletic también había cerrado la portería de España en los dos primeros duelos de esta fase de clasificación para el Mundial 2026, en los que el equipo de Luis de la Fuente ganó a Bulgaria (0-3) y a Turquía (0-6).

Unai Simón alcanza hoy las 53 internacionalidades igualando a Joseba Etxeberria como el jugador más veces internacional en toda la historia del Athletic. pic.twitter.com/KfWc3AMBJy — Adurizpedia™️ 🏆 (@DatAthle) October 11, 2025

En el duelo ante Georgia de este sábado, el guardameta apenas tuvo trabajo. Su intervención más celebrada llegó en la segunda parte cuando tuvo que retroceder al intentar un rival aprovechar su posición adelantada desde su propio campo.

Esta fue la segunda portería a cero que consigue dejar Unai Simón esta temporada. El difícil arranque del Athletic Club le ha impedido dejar a cero su portería en muchos encuentros, ya que ha encajado en todos los partidos de Liga y Champions a excepción del 1-0 ante el Rayo del pasado 25 de agosto.

Su notable actuación con la Selección le puede empujar a recuperar su nivel esta temporada y a cerrar del debate que se ha abierto con la petición de que Joan Garcia acuda a la Selección como tercer portero en lugar de David Raya o Álex Remiro.