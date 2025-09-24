La Cerámica, estadio 'talismán' para el Athletic ante el Villarreal

El Villarreal recibe este sábado en la séptima jornada de Liga al Athletic Club en La Cerámica, donde solo ha sido capaz de ganar un partido en los ocho últimas visitas del conjunto vasco, que sumó cinco empates y dos victorias.

La visita más reciente del Athletic a Vila-real fue el 6 de abril de 2025, en la jornada 30 de la pasada temporada, a la que el equipo de Marcelino llegaba quinto con 50 puntos, mientras que el Athletic de Valverde era cuarto con tres unidades más.

El partido terminó sin goles y por parte del Villarreal jugaron Luiz Júnior, Kiko Femenía, Costa (Kambwala), Foyth, Cardona (Pedraza), Buchanan (Yeremy Pino), Álex Baena, Comesaña, Parejo (Gueye), Ayoze Pérez (Gerard Moreno) y Barry.

Por parte del Athletic jugaron Unai Simón, Gorosabel, Paredes (Nuñez), Vivian, Yuri (Adama), Unai Gómez (Berenguer), Jauregizar, Prados, Nico Williams (Sancet), Iñaki Williams y Guruzeta (Maroan).

La última victoria del Villarreal en su feudo ante este rival se produjo hace tres temporadas. En la 2022-23, el equipo dirigido entonces por Quique Setién goleó al de Ernesto Valverde con un doblete de Baena y Jackson y un gol en propia puerta de Paredes. Por parte del Athletic marcó Sancet de penalti.

El equipo amarillo perdió los partidos de las temporadas 2023-24 y 2017-18 por 2-3 y 1-3, respectivamente, mientras que en el resto de los últimos ocho encuentros el resultado fue un empate en cinco ocasiones. En el balance de los veinticinco partidos disputados entre ambos en tierras castellonenses es de doce victorias para el Villarreal, nueve empates y cuatro victorias para el Athletic.