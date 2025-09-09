Las carencias que azotan al Athletic

No remonta el Athletic Club. El fichaje frustrado de Aymeric Laporte después de que la FIFA denegara "la solicitud realizada y la posibilidad de obtener el Certificado de Transferencia Internacional", supuso un importante varapalo para una Ibaigane que se enteró, el mismo día, de las sanciones de Álex Padilla y Ernesto Valverde, castigados con tres y cuatro partidos, respectivamente. Para colmo, tan solo cuatro días después, Nico Williams sintió un pinchazo en el aductor de su pierna izquierda ante Turquía y se retiró cojeando, con visibles muestras de dolor.

Un sinfín de contratiempos que no terminaría ahí. Y es que, el lunes, ni una semana después del 'no' de la FIFA por Laporte - a punto de llegar cedido al Besiktas -, la entidad bilbaína emitió un comunicado para informar de que la UEFA había decidido imponer una sanción de diez meses a Yeray Álvarez por infringir las normas antidopaje: "La UEFA resuelve que Yeray cometió un error y le impone una sanción de diez meses. La sanción comienza a contar desde el pasado 2 de junio, ya que Yeray se acogió voluntariamente a la suspensión provisional, por lo que podrá volver a competir a partir del 2 de abril de 2026", detalló el Athletic.

En vilo por Vivian y Paredes

Se veía venir. Por ello la incorporación de Aymeric Laporte se antojaba vital. Imprescindible. Porque la plantilla de Ernesto Valverde tiene un serio problema: carece de centrales. Tan solo tiene disponibles a Dani Vivian y Aitor Paredes. La pareja titular que tan buenas prestaciones está ofreciendo en este inicio liguero... pero no tiene reemplazo. Sin Yeray, que iba a desempeñar la función de tercer central, quien asomaba la cabeza era Unai Egiluz, prestado el anterior curso al Mirandés y renovado hasta 2028, pero que desafortunadamente sufrió una rotura de ligamento cruzado durante la pretemporada, en un amistoso contra el Racing.

Unai Egiluz sufrió una rotura de ligamento cruzado / X

Ellos continúan (por ahora) en pie. Con un calendario congestionadísimo, la fiabilidad de Vivian y Paredes será fundamental para sostener el eje defensivo del Athletic Club. La temporada es larguísima y, en caso de urgencia, Valverde podría reubicar a Lekue o Yuri Berchiche. Pero lo cierto es que la afición se encomienda a sus guardianes.

En un curso en el que serán exigidos al máximo, sobre todo en una Champions League que no da tregua a nadie, deberán multiplicar esfuerzos y cuidar al detalle tanto su físico como su templanza sobre el terreno para evitar ver la quinta amarilla. Un riesgo que Valverde está obligado a tomar, al menos, hasta el mercado invernal.

Vivian y Paredes, los únicos centrales disponibles en el Athletic / Agencias

Asoma el Arsenal

Jon de Luis, Duñabeitia o Izagirre - ya recuperado de su lesión - son las alternativas que ofrece el filial. Valverde probó a los dos primeros ante Osasuna en la final de la IX Euskal Herria Txapela, y lo cierto es que ambos cumplieron. De Luis, por cierto, es zurdo.

Jon de Luis, central de la cantera del Athletic / X

Y, pensando en el exigente estreno en la Champions League del próximo martes 16 de septiembre ante el Arsenal en San Mamés, el Txingurri podría plantearse seriamente darles minutos en la visita del Alavés y dar descanso, así, a Vivian - inédito con la Roja en este parón - y/o Paredes.

Preocupación por Nico

Nico Williams estará, al menos, tres semanas alejado de los terrenos de juego. Será, pues, baja segura en los próximos compromisos ante Alavés, Arsenal y Valencia. El extremo navarro sintió un pinchazo en el aductor de su pierna izquierda al filo del descanso del Turquía-España y se retiró cojeando, con visibles muestras de dolor mientras se tocaba constantemente la zona afectada.

KONYA (Turkey), 07/09/2025.- Nico Williams (C) of Spain leaves the pitch after an injury during the FIFA World Cup 2026 qualifying Group E soccer soccer match between Turkey and Spain in Konya, Turkey, 07 September 2025. (Mundial de Fútbol, España, Turquía) EFE/EPA/ERDEM SAHIN / ERDEM SAHIN / EFE

Y saltaron las alarmas en Bilbao. El Athletic Club confirmó el alcance de sus molestias durante la tarde del lunes: "El jugador sufre una lesión muscular moderada en la musculatura aductora izquierda. Queda pendiente de evolución". El menor de los Williams fue examinado en Lezama y podría exponerse a seis semanas de baja. El calendario de los leones hasta el próximo parón de selecciones es el siguiente: Girona, Villarrreal, Dortmund y Mallorca.

No es la primera vez que sufre un contratiempo en dicha zona, pues una pubalgia le mantuvo en el dique seco en la recta final de la pasada temporada, perdiéndose encuentros importantes como la vuelta de la semifinal de la Europa League ante el Manchester United. Su inicio liguero fue ilusionante: una diana y dos asistencias. ¿Quién se echará el equipo a la espalda?