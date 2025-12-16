La carencia que limita a Nico

Nico Williams es uno de esos futbolistas que entran por los ojos. Descarado, desequilibrante, eléctrico... y determinante en el uno contra uno. No obstante, nadie es perfecto. Y, al '10' athleticzale, el punto de penalti le sigue imponiendo más respeto del deseado. Cuando el balón está el movimiento, todo va sobre ruedas. Ahora bien, si asume la responsabilidad de ejecutar una pena máxima... no transmite la misma seguridad o eficacia.

Un penalti exige templanza, confianza y una gestión total de las emociones, actores que no siempre acompañan a Nico en ese momento. Se entiende, por tanto, que dicha responsabilidad recaiga en otros futbolistas con un historial más fiable desde el punto fatídico, como pueden ser los casos de Oihan Sancet o Álex Berenguer.

Sus lanzamientos suelen reflejar cierta irregularidad, tanto en la colocación como en la toma de decisiones .En varias ocasiones optó por ejecuciones poco precisas o demasiado previsibles, facilitando la labor del guardameta rival. Esto no significa falta de calidad, sino más bien una carencia de confianza o de especialización en una acción muy concreta del juego.

Nico Williams reta a la zaga del Celta / Salvador Sas / EFE

Sin ir más lejos, su hermano Iñaki le cedió el balón tras provocar él una pena máxima que podía poner el 2-1 en Balaídos. Williot - que está especialmente inspirado - y El-Abdellaoui pusieron por delante a un Celta que se mostró vulnerable al conceder un penalti que daba vida al Athletic Club. El mayor de los Williams había regresaba después de casi dos meses de ausencia por lesión y cayó en el área tras recibir un contacto por parte de Carreira.

Solo uno

Pareció en primera instancia que iba a patear la pena máxima, pero cedió la responsabilidad a su hermano Nico. Su lanzamiento, tímido y centrado, acabó en las manos de Ionut Radu. El arquero rumano, de hecho, confesó que apenas le costó estudiar al '10' porque "me parece que solo tiene uno".

Se echó las manos a la cabeza el navarro, que también erró el penalti que lanzó en la eliminatoria de Copa en Las Gaunas la temporada pasada. Culpó el mal estado del césped, pero lo cierto es que en la tanda que decantó la final de Copa 2023/24 ni tan solo fue uno de los cuatro lanzadores del cuadro vasco.

"Lo iba a tirar yo, pero Nico me lo ha pedido porque estaba con confianza. Venía de hacer unos buenos uno contra uno y se lo he cedido. Al final el que tira es el que los falla. Esto es parte del fútbol y del aprendizaje. La verdad es que si hubiese marcado el partido podría haber cambiado porque ya estábamos jugando como un Athletic más reconocibles", explicó Iñaki tras la derrota de su equipo.

Las estadísticas lo confirman: solo celebró un gol desde el punto de penalti en toda su trayectoria profesional. Fue en la jornada inaugural de esta 2025/26 ante el Sevilla. Convirtió hasta cinco penas máximas con el filial rojiblanco en la 20/21. Es indudable que Nico brilla cuando puede explotar su velocidad y su desborde, pero, el penalti, por ahora, sigue siendo la asignatura pendiente de su carrera.