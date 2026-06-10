Cambio de estrategia tras el Mundial con Nico Williams

A miles de kilómetros de distancia y a pocos días del debut de España en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde, Nico Williams continúa siendo noticia en Bilbao. Todo hace indicar que el extremo navarro no estará disponible para Luis de la Fuente para el mencionado estreno mundialista, y en el Athletic Club asumieron su equivocación en el tratamiento seguido por el futbolista durante todo el año.

La pubalgia ha sido un verdadero quebradero de cabeza para Nico Williams este curso, sufriendo un intenso dolor que le ha impedido mostrar su nivel. Cuando parecía recuperado, una lesión en los músculos isquiotibiales le obligó a detenerse de nuevo. En total, veinte partidos en el dique seco y un rendimiento irregular en líneas generales.

Aun así, el joven atacante cuenta con la confianza del seleccionador nacional y llegó a tiempo para hacerse un hueco en la lista definitiva que viajó a Estados Unidos, pese a finalizar el curso con los leones otra vez en la enfermería.

"Debimos pararle"

Mikel González, director de fútbol del Athletic, reconoció este pasado martes que los servicios médicos del club vizcaíno cometieron un error con el futbolista. "Nos equivocamos cuando priorizamos la disponibilidad de Nico respecto a pararle y realizar otro tipo de tratamientos más conservadores. No fuimos capaces de, con ese primer tratamiento, conseguir su mejor versión siendo capaz de competir el fin de semana", admitió el directivo rojiblanco.

Nico Williams, futbolista del Athletic Club / EFE

Plan post Mundial

El cambio de estrategia a mitad de curso surtió efecto... a medias. El menor de los hermanos paró mes y medio, visitó a un especialista en Inglaterra y siguió una puesta a punto en Tafalla para fortalecer su musculatura. Las sensaciones, sin embargo, no acabaron de ser del todo positivas una vez concluyó el campeonato liguero, por lo que el Athletic Club tomará medidas para que no se repita la situación en la 26-27, ya con Edin Terzic en el banquillo.

Nico Williams no se detendrá después de que concluya la cita en tierras norteamericanas. El extremo gozará de unos días de vacaciones, pero en el Athletic Club le tienen diseñado un plan físico para evitar que se repita una campaña como la pasada. "El objetivo es trabajar muy fuerte para que sea capaz de asumir las demandas de competición con poco tiempo de descanso. Tenemos que sacar la mejor versión del jugador", vaticinó González.