Fin al calvario de Nico Williams

No está siendo ni mucho menos la temporada esperada para Nico Williams. Después de un verano intenso en el que finalmente descartó la opción de incorporarse al FC Barcelona y decidió comprometerse hasta junio de 2035 con el Athletic Club de Bilbao, el internacional español afrontaba este curso con la ilusión y la ambición de continuar creciendo sobre el terreno de juego.

Sin embargo, el menor de los Williams no ha podido mostrar su mejor versión en lo que va de temporada. El atacante del Athletic Club no ha encontrado la regularidad necesaria en su juego para dar un paso adelante, lastrado por la falta de acierto y consistencia, pero, sobre todo, por los continuos problemas físicos que le han impedido desplegar todo su potencial sobre el verde.

Nico Williams seguirá un tratamiento conservador pautado por una clínica inglesa / EUROPA PRESS

En ese contexto, la pubalgia ha condicionado toda la temporada de Nico Williams. Tanto es así que, a mediados de febrero, tras someterse a consultas con especialistas externos y recibir diversos tratamientos, el internacional español optó por detener su actividad futbolística. La decisión buscaba poner fin de manera definitiva a estos problemas físicos que le han lastrado durante meses.

El regreso de Nico

Pero parece que la situación comienza a estabilizarse. Nico Williams regresó este viernes a los entrenamientos con el grupo. Su vuelta no pasó desapercibida: recibió un caluroso recibimiento con un pasillo de collejas de sus compañeros y muchas sonrisas.

El siguiente paso llegará la próxima semana, ya que tanto Valverde como el cuerpo médico acordaron que participara en esta sesión previa al descanso del fin de semana, dejando para el lunes su incorporación plena de cara a preparar el duelo en Getafe

Un duro 'viaje'

Nico ha dedicado un mes y medio a su nuevo tratamiento para aliviar la pubalgia, desplazándose entre Londres, Lezama, Madrid, Barañain y Tafalla, según desvela el Diario 'AS'. De acuerdo con esta información, el delantero ha trabajado con Jurdan Mendigutxia, especialista externo y referente en este tipo de lesiones, quien ya atendió a otros jugadores navarros del Athletic como Muniain, Prados y Sancet.

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Ahora, tras semanas de incertidumbre, la vuelta de Nico Williams a los entrenamientos supone un alivio para el Athletic y para el propio jugador, que ahora podrá centrarse en recuperar ritmo y confianza. La continuidad de su trabajo y evitar recaídas serán claves para que, poco a poco, el internacional español pueda dejar atrás las molestias y retomar el nivel que todos esperaban de él al inicio de la temporada.