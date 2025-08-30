El calendario completo del Athletic Club en la Champions League 2025-26

El Athletic Club regresa a la Champions League tras unas temporadas de barbecho europeo. El sorteo realizado el pasado en jueves deparó una suerte dispar para los leones, con adversarios complicados en San Mamés y rivales más asequibles a domicilio.

El cuadro de Ernesto Valverde se medirá a Paris Saint-Germain, Arsenal, Sporting CP y Qarabag como local; y a Borussia Dortmund, Atalanta, Slavia Praha y Newcastle United como visitante. Faltaba por concretar el orden de los mencionados, un aspecto que se acabó resolviendo este 30 de agosto.

El calendario del Athletic Club Jornada 1. Jueves 16 de septiembre. Athletic-Arsenal (18.45 horas) Jornada 2. Miércoles 31 de septiembre. Borussia-Athletic (21.00 horas) Jornada 3. Miércoles 22 de octubre. Athletic-Qarabag (18.45 horas) Jornada 4. Miércoles 5 de noviembre. Newcastle-Athletic (21.00 horas) Jornada 5. Martes 25 de noviembre. Slavia Praga-Athletic (21.00 horas) Jornada 6. Miércoles 10 de diciembre. Athletic-PSG (21.00 horas) Jornada 7. Miércoles 21 de enero. Atalanta-Athletic (21.00 horas) Jornada 8. Miércoles 28 de enero. Athletic-Sporting (21.00 horas)

Formato de la nueva Champions League

La competición mantiene el formato estrenado la pasada temporada, con una liguilla única de 36 equipos en lugar de la tradicional fase de grupos. Cada club jugará ocho partidos en total y, al término de esta fase, los ocho primeros clasificados accederán directamente a octavos de final. Los equipos que finalicen entre la novena y la vigésimo cuarta posición disputarán un playoff en febrero que definirá las ocho plazas restantes para los octavos.

Eliminatorias a partir de febrero

Tras la fase de liga, comenzará la etapa decisiva de la Champions 25/26. El playoff de acceso a octavos tendrá lugar los días 17 y 18 de febrero (ida) y 24 y 25 de febrero (vuelta). Posteriormente, en marzo se jugarán los octavos de final, en abril los cuartos y entre finales de abril y principios de mayo las semifinales.

Playoff de acceso a octavos: 17/18 y 24/25 de febrero de 2026

Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026

Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026

Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

Final: 30 de mayo de 2026, en el Puskás Aréna de Budapest

Dónde ver la Champions League 2025-26

Los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de los canales Movistar Liga de Campeones de Movistar Plus, que posee los derechos de la competición en España.

Desde SPORT, te ofreceremos en directo todos los partidos de la Champions League 2025-26 a través de nuestras narraciones, así como las crónicas de los mismos y las declaraciones de los protagonistas.