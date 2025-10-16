Buenas noticias para Valverde: los Williams, Sancet y Berenguer, listos para Elche
El técnico del Athletic recupera a su cuarteto ofensivo titular para medirse al Elche
EFE
Los hermanos Iñaki y Nico Williams, Oihan Sancet y Alex Berenguer, el cuarteto ofensivo titular del Athletic, se perfilan listos para el partido liguero de este domingo ante el Elche en el Martínez Valero (14.00 horas) tras volver a ejercitarse este jueves con aparente normalidad en Lezama.
Los cuatro jugadores llegaron al parón con diferentes problemas físicos y su disponibilidad para Elche debía ir confirmándose durante esta semana. Los percances de los Williams y Sancet eran musculares y el de Berenguer una artritis traumática en la articulación del dedo gordo del pie derecho.
En ese grupo de 'tocados' se encontraba asimismo Mikel Vesga, con otra lesión muscular, y también ha mejorado, entrena con normalidad y apunta a disponible el domingo. Por contra, este jueves se ejercitó apartado del grupo Aitor Paredes, quien el miércoles tampoco estuvo junto a sus compañeros. Aunque en su caso, sin lesión conocida, pueda ser una parte de la preparación individualizada que lleva cada jugador.
Paredes fue la única ausencia en la sesión junto a los internacionales Unai Simón, Dani Vivián y Aymeric Laporte, quienes jugaron el martes contra Bulgaria con la selección española, y las bajas de larga duración Yeray Álvarez, Beñat Prados y Unai Egiluz.
Entre los 'cachorros' que suele subir Ernesto Valverde para paliar las bajas en la sesión, el único que incorporó hoy el técnico fue el meta Mikel Santos, con rol de tercer portero de la primera plantilla.
Al Athletic aún le quedan dos entrenamientos más esta semana, los de viernes y sábado. Ambos serán matinales (11.00) y, tras el último, Valverde ofrecerá la rueda de prensa previa al partido del domingo.
- ¡Lewandowski, lesionado!
- Gerard Piqué revela el jugador que 'más le humilló' con el FC Barcelona y que cayó en el olvido: 'Había un delantero muy alto de Osasuna
- David Jiménez, abogado experto en herencias: 'Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio
- ¡Increíble Ansu: su tasación se dobla en dos meses y la opción de compra puede quedarse corta!
- Barberowski', la alternativa del B para Lewi
- El Barça tiene un problema: alarma para el clásico
- El buen ojo del Barça con Neyser Villarreal
- Cumbre inminente: Jorge Mendes aterriza hoy en Barcelona