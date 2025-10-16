Buenas noticias para Valverde: los Williams, Sancet y Berenguer, listos para Elche

Los hermanos Iñaki y Nico Williams, Oihan Sancet y Alex Berenguer, el cuarteto ofensivo titular del Athletic, se perfilan listos para el partido liguero de este domingo ante el Elche en el Martínez Valero (14.00 horas) tras volver a ejercitarse este jueves con aparente normalidad en Lezama.

Los cuatro jugadores llegaron al parón con diferentes problemas físicos y su disponibilidad para Elche debía ir confirmándose durante esta semana. Los percances de los Williams y Sancet eran musculares y el de Berenguer una artritis traumática en la articulación del dedo gordo del pie derecho.

En ese grupo de 'tocados' se encontraba asimismo Mikel Vesga, con otra lesión muscular, y también ha mejorado, entrena con normalidad y apunta a disponible el domingo. Por contra, este jueves se ejercitó apartado del grupo Aitor Paredes, quien el miércoles tampoco estuvo junto a sus compañeros. Aunque en su caso, sin lesión conocida, pueda ser una parte de la preparación individualizada que lleva cada jugador.

Paredes fue la única ausencia en la sesión junto a los internacionales Unai Simón, Dani Vivián y Aymeric Laporte, quienes jugaron el martes contra Bulgaria con la selección española, y las bajas de larga duración Yeray Álvarez, Beñat Prados y Unai Egiluz.

Entre los 'cachorros' que suele subir Ernesto Valverde para paliar las bajas en la sesión, el único que incorporó hoy el técnico fue el meta Mikel Santos, con rol de tercer portero de la primera plantilla.

Al Athletic aún le quedan dos entrenamientos más esta semana, los de viernes y sábado. Ambos serán matinales (11.00) y, tras el último, Valverde ofrecerá la rueda de prensa previa al partido del domingo.