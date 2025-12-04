Buenas noticias con Iñaki Williams a dos días del Atlético de Madrid

La plantilla del Athletic Club ha entrenado en Lezama tras la derrota encajada el miércoles frente al Real Madrid con la principal novedad de la presencia de Iñaki Williams en el grupo a dos días para la visita el sábado a San Mamés del Atlético de Madrid.

El delantero se ha perdido los ocho últimos partidos, seis de Liga y dos de Liga de Campeones, a causa de la lesión muscular severa en el aductor largo de la pierna derecha que sufrió el pasado 22 de octubre en el partido frente al Qarabag.

Desde esa fecha, la de este jueves ha sido la primera sesión en la que se ha visto al mayor de los Williams trabajando con sus compañeros después de haber realizado trabajo individual.

Ernesto Valverde avanzó el pasado martes que confiaba en poder contar con Iñaki antes del parón navideño y habrá que esperar al viernes, después del último entrenamiento previo al partido del conjunto colchonero, para confirmar si esa disponibilidad se adelanta a este fin de semana.

De confirmarse el alta de Williams su regreso se uniría al de Oihan Sancet. El navarro volverá a estar a disposición del técnico una vez cumplida la sanción de dos partidos con los que fue castigado por la roja directa que vio en el Camp Nou.