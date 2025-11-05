¡Otra baja de ultimísima hora para el Athletic!

El Athletic Club se enfrenta esta noche al Newcastle en un partido clave de cara a sus aspiraciones en la Champions League. Los de Ernesto Valverde viajaron a Inglaterra con la enfermería llena y con el anuncio este martes de un triple parte médico que anunciaba las bajas de Yuri, Nico Williams y Sancet. Pero la mala suerte sigue persiguiendo al cuadro bilbaíno, que ha sufrido un nuevo revés a escasos minutos de arrancar su partido.

Había presentado una convocatoria el Athletic con tan solo cuatro atacantes, casi todos habituales suplentes. A Berenguer le acompañaban en la lista Guruzeta, Nico Serrano y el canterano Asier Hierro, que se estrenaba en una convocatoria con el primer equipo y ni más ni menos que en la Champions.

Otra baja

Pero las malas noticias -peores todavía- llegaron en la tarde de este mismo miércoles. "El jugador Gorka Guruzeta padece un síndrome gripal con afectación gastrointestinal y causa baja para el partido de esta noche contra el Newcastle", informaba el Athletic Club en redes sociales.

El comunicado llegaba exactamente a las 19:27 horas, apenas hora y media antes del comienzo del encuentro en Newcastle. "El jugador queda pendiente de evolución", concluye el texto del club bilbaíno.

Visto lo visto, no le ha quedado otra a Valverde que recomponer el once moviendo varias piezas a posiciones menos habituales. Unai Gómez será quien ejerza de '9' mientras que Robert Navarro ocupará la banda izquierda y será Vesga quien haga de enganche, con Berenguer fijo en la derecha. En el doble pivote formarán Rego y Jauregizar.

La baja de ultimísima hora de Guruzeta se suma a las de Nico Williams y Sancet, anunciadas ayer, y a las de Iñaki Williams y Maroan Sannadi, que probablemente no reaparecerán hasta el año que viene.