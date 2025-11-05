CHAMPIONS LEAGUE
¡Otra baja de ultimísima hora para el Athletic!
Ernesto Valverde, en cuya convocatoria del martes no aparecieron ni Sancet ni Nico Williams, tampoco podrá contra esta noche en Newcastle con su '9' titular
El Athletic Club se enfrenta esta noche al Newcastle en un partido clave de cara a sus aspiraciones en la Champions League. Los de Ernesto Valverde viajaron a Inglaterra con la enfermería llena y con el anuncio este martes de un triple parte médico que anunciaba las bajas de Yuri, Nico Williams y Sancet. Pero la mala suerte sigue persiguiendo al cuadro bilbaíno, que ha sufrido un nuevo revés a escasos minutos de arrancar su partido.
Había presentado una convocatoria el Athletic con tan solo cuatro atacantes, casi todos habituales suplentes. A Berenguer le acompañaban en la lista Guruzeta, Nico Serrano y el canterano Asier Hierro, que se estrenaba en una convocatoria con el primer equipo y ni más ni menos que en la Champions.
Otra baja
Pero las malas noticias -peores todavía- llegaron en la tarde de este mismo miércoles. "El jugador Gorka Guruzeta padece un síndrome gripal con afectación gastrointestinal y causa baja para el partido de esta noche contra el Newcastle", informaba el Athletic Club en redes sociales.
El comunicado llegaba exactamente a las 19:27 horas, apenas hora y media antes del comienzo del encuentro en Newcastle. "El jugador queda pendiente de evolución", concluye el texto del club bilbaíno.
Visto lo visto, no le ha quedado otra a Valverde que recomponer el once moviendo varias piezas a posiciones menos habituales. Unai Gómez será quien ejerza de '9' mientras que Robert Navarro ocupará la banda izquierda y será Vesga quien haga de enganche, con Berenguer fijo en la derecha. En el doble pivote formarán Rego y Jauregizar.
La baja de ultimísima hora de Guruzeta se suma a las de Nico Williams y Sancet, anunciadas ayer, y a las de Iñaki Williams y Maroan Sannadi, que probablemente no reaparecerán hasta el año que viene.
