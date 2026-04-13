El Athletic de Valverde es un desastre: récord de derrotas, un descarte de 12 millones y a años luz del Barça

Hay datos que hablan por sí solos. Y este es uno de ellos: el Athletic Club firma su temporada con más derrotas de la historia. Nunca había perdido más de 21 partidos en una misma campaña... hasta ahora. La 2025/26, a falta de siete jornadas, ya alcanza un récord —aunque todavía provisional— de 22 derrotas. 15 de ellas en Liga, las mismas que Mallorca y Sevilla, y solo una menos que Oviedo y Levante.

Pero hay más. El cuadro que dirige Ernesto Valverde ha perdido el 15,1% de sus partidos en casa este curso, el peor registro en La Catedral desde la 2006/07 (17,2%). De hecho, en toda la historia del club solo hay seis temporadas con menos puntos a estas alturas (38): 2006/07 (32), 2005/06 (34), 2008/09 (34), 1994/95 (34), 2012/13 (35) y 1991/92 (37), siempre considerando las victorias como tres puntos.

Muy lejos del Barça

El dato más alarmante es otro: el equipo está a más puntos del líder, el Barça (41), que los que suma en su casillero (38). Ante el Villarreal volvió a aparecer la peor versión de un equipo que se dejó ir demasido pronto. El anuncio de la salida de Ernesto Valverde, además, tampoco ayudó a cambiar la dinámica.

El conjunto de Marcelino García Toral supo aprovechar cada error grosero del Athletic para asaltar San Mamés y hurgar aún más en la herida.

Nico Williams, cabizbajo / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La jornada de las sorpresas - victorias de Elche, Sevilla, Mallorca y Real Oviedo - deja a los 'athleticzale' al borde del abismo: a sólo seis puntos de un descenso que ahora mismo marca el conjunto ilicitano. Aunque la distancia con Europa es la misma, el sueño europeo empieza a parecer una auténtica utopía.

Areso, desconvocado

Gorka Guruzeta maquilló el resultado, pero no tapó las carencias de un equipo sin alma, que encaja mucho (45) y le cuesta la vida marcar. Es, por detrás de Oviedo (21), Getafe (27) y Rayo (29), el conjunto menos goleador del campeonato (32).

Ernesto Valverde continúa insistiendo en su guardia pretoriana. Pero los Iñaki Williams, Oihan Sancet y compañía no están. Nico está falto de rodaje por culpa de la pubalgia que venía arrastrando desde hace varios meses y, para colmo, Jesús Areso no entró en la convocatoria. El club no emitió parte médico, por lo que se entiende que su ausencia se debió a una decisión técnica.

El de Cascante fue la apuesta veraniega para el lateral derecho, no en vano se pagaron 12 millones a Osasuna, pero Valverde apostó por uno de los pesos pesados del vestuario, Iñigo Lekue. Un futbolista, sin embargo, que salió en la foto del segundo tanto 'groguet' cuando se durmió ante un Alfon que le robó el balón y batió a un Unai Simón que pudo hacer algo más. El defensa fue sustituido por Gorosabel al descanso.

Pitos en San Mamés

San Mamés respondió con pitos e, incluso, muchos aficionados desfilaron antes de tiempo. En un par de ocasiones, desde la grada de animación se lanzó el grito de "Athletic, échale huevos", ya escuchado otras veces recientemente.

Las 42.981 personas que acudieron al estadio bilbaíno suponen la segunda peor entrada de las tres últimas temporadas, en un total de 70 partidos entre los que solo registró menos público (42.881) la visita del Cádiz en septiembre de 2023, un encuentro programado un sábado a las 14.00 horas.

Iñaki Williams dio la cara tras la derrota y aseguró que "el público es soberano": "Si es su manera de exigirnos, me parece bien. Nos tiene que alimentar para salir con rabia y demostrar", continuó. "Si no ganas, a la gente no le gusta", aportó el Txingurri.

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Unai Simón no se mordió la lengua y dejó claro en 'Carrusel Deportivo' que "tenemos que empezar a tomarnos las semanas más en serio". "El martes 21 tenemos que ir a ganar por lo civil o por lo criminal", añadió.