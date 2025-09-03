LALIGA EA SPORTS
El Athletic toma de su propia medicina
Días convulsos en Ibaigane pese al gran inicio liguero de los leones: el fichaje frustrado de Laporte, las sanciones a Valverde y Padilla o el problema central que persiste en la plantilla
El 'no' de la FIFA al Athletic Club por Aymeric Laporte fue la gota que colmó el vaso. En Ibaigane hicieron todo lo estaba en su mano para revertir la situación e incorporar al central a la plantilla de Ernesto Valverde. Pero no fue posible. "La FIFA ha denegado la solicitud realizada y la posibilidad de obtener el Certificado de Transferencia Internacional", explicó la entidad bilbaína en un comunicado. Presentó la documentación pertinente en LaLiga - incluido el acuerdo suscrito con el futbolista -, pero el Al-Nassr no envió el papeleo a tiempo. Un nuevo 'caso De Gea'.
Laporte no escondió su deseo de volver a casa. Y, quizá, en el seno del Al-Nassr no se lo tomaron bien. Según 'MARCA', el sistema no se accionó y el transfer nunca llegó a estar activo ante la falta de voluntad por parte de la entidad saudí. El zaguero nacido en Agen continúa perteneciendo al equipo que ahora dirige Jorge Jesús y, como no se le puede tildar de agente libre, solo podría acudir a un mercado de fichajes que aún permanezca abierto.
Un revés doloroso para un Athletic Club que mostró su descontento por las declaraciones de Deco en 'La Vanguardia' - que reconoció que Nico Williams quería jugar en el Barça - a través de un comunicado en el que aclaró que "es un jugador que tiene un contrato en vigor con el Athletic Club hasta el 30 de junio de 2027". Añadió que el Barça "actualmente no se encuentra en los parámetros de dicha regla para la inscripción de jugadores" y dejó claro que el club "defenderá hasta el último extremo sus intereses en cumplimiento de la reglamentación de 'fair play' financiero".
Finalmente, Nico Williams renovó con el Athletic Club hasta 2035 y todo quedó en una anécdota. Pero la entidad bibaína tenía claro que no iba a negociar ni aceptar que el pago de su cláusula fuese a plazos e, incluso, amenazó con fiscalizar cualquier movimiento culé durante el mercado. Ahora, ni dos meses después, toma de su propia medicina con el fichaje frustrado de Laporte.
Un eje mermado
Sea como fuere, Aymeric Laporte no se unirá al Athletic Club. Por ahora. Un fichaje que no solo se antojaba vital por su jerarquía y talento defensivo, sino porque la plantilla carece de centrales. Un serio contratiempo para un Ernesto Valverdeque, a día de hoy, solo tiene disponibles a Dani Vivian y Aitor Paredes.
La pareja central titular que tan buen rendimiento está ofreciendo en este inicio liguero. Otra cosa no, pero los leones hicieron los deberes antes del parón: pleno de triunfos ante rivales exigentes como Sevilla, Rayo Vallecano y Real Betis. Ante el cuadro bético, de hecho, Paredes anotó el segundo tanto vasco.
A Valverde le urgía - urge - la necesidad de reforzar el eje defensivo de su equipo. La sanción provisional de Yeray Álvarez y la rotura de ligamento cruzado de Unai Egiluz, prestado el curso anterior al Mirandés e inscrito como cuarto central, mermaron una barbaridad a una demarcación que confía en que ni Vivian ni Paredes sufran contratiempos físicos o vean la quinta amarilla. Jon de Luis, Duñabeitia o Izagirre - ahora lesionado - son las alternativas que ofrece el filial. Se contempló el regreso de un Unai Núñez que no entraba en los planes de Giráldez, pero asomó Laporte en el horizonte y no se dio.
Otro contratiempo
Y la realidad es que, con la disputa de tres competiciones - entre ellas una Champions League que desgasta lo suyo -, no tener recambios en el eje de la zaga representa un riesgo importante. Para colmo, Igaigane se enteró de las sanciones de Álex Padilla y Ernesto Valverde el mismo día que recibió el 'no' de la FIFA por Aymeric Laporte. De esta forma, el guardameta se perderá tres partidos y el Txingurri estará hasta cuatro encuentros sin poder sentarse en el banquillo.
La sanción del técnico se divide en un par de cuestiones distintas: dos son por protestas al árbitro, mientras que los otros dos se enmarcan dentro del apartado de actitudes de menosprecio o desconsideración sobre los colegiados. Y no podrá dirigir a los suyos ante Alavés, Valencia, Girona y Villarreal. Mientras que Padilla debe cumplir sanción por lanzar un balón al terreno de juego durante un ataque del Real Betis.
