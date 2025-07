El Athletic también sufre con las cláusulas

No está siendo un verano precisamente tranquilo en Bilbao. Después de completar una excelente temporada en LaLiga EA Sports, en la que finalizó en la cuarta posición que le da accedo a jugar la próxima edición de la Champions League, el Athletic Club se ha puesto manos a las obras para confeccionar una plantilla que pueda hacer frente a este complicado reto de jugar tres competiciones a la vez.

Sin lugar a dudas, la mejor noticia llegó con la inesperada renovación de Nico Williams. Cuando parecía que el extremo español ya lo tenía todo acordado con el FC Barcelona y, que tan solo faltaba que el club azulgrana abonara la cláusula de rescisión de 58 millones, el Athletic Club anunció la extensión del contrato del menor de los Williams hasta 2035, que iba de la mano con el incremento de la cláusula hasta los 100 'kilos'.

Nico firmó su nuevo contrato con el Athletic Club / Athletic

Esta renovación generó un gran revuelo, tanto en el entorno del club vasco como en la entidad azulgrana. Pero, tras un nuevo 'no' al Barça, el Athletic Club se congratuló por retener a un jugador de nivel mundial. Nico Williams jugará la Champions con el Athletic y, bien seguro, será uno de los líderes sobre el terreno de juego del equipo que dirige Ernesto Valverde.

Sin embargo, la vida da muchas vueltas y ahora es el Athletic Club el que tiene algún que otro contratiempo con las cláusulas de rescisión. En concreto, con el pago por la liberación de Jesús Areso, actual futbolista de Osasuna. El club bilbaíno lleva tiempo detrás del lateral derecho de Cascante, pero no da el paso para presentar una oferta formal por hacerse con sus servicios.

Jesús Areso, en el duelo ante el Barça / EFE

"Los vecinos sí que han mostrado su interés, pero oferta formal no ha habido, eso lo puedo garantizar. Últimamente, ha habido contactos de algún club, pero, hasta que no haya una oferta formal para poderla valorar...", explicó Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna. Por el momento, lo único certero es que Athletic Club ya ha llegado a un acuerdo con Areso, sin embargo, todavía no se ha sentado con el club rojillo para negociar el traspaso.

De hecho, según apunta el diario 'AS', el Athletic no quiere pagar la cláusula de 12 millones del defensor, y pretende rebajar este precio para cerrar su fichaje. En Bilbao esperan poder sacar a Areso de Osasuna por una cantidad cercana a los 10 'kilos'. Todos los caminos apuntan a un acuerdo entre ambos clubes, más tarde o temprano, pero por el momento problemas con la cláusula también para el Athletic.