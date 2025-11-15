El Athletic, en 'stand by': Valverde pone en pausa los planes del club

El Athletic Club sigue navegando entre dos aguas en este arranque de temporada. Los leones van sumando victorias aisladas que les mantienen cerca de la zona noble de la clasificación, pero no son capaces de juntar varios resultados positivos consecutivos que impulsen al equipo y lo consoliden en las posiciones europeas. Si bien están a un punto de la sexta plaza, son ocho los que les separan del 'territorio Champions'.

Y si en LaLiga no logran despegar, en la Liga de Campeones la situación es mucho peor. Los de Ernesto Valverde tan solo han logrado una victoria en cuatro jornadas y suman tres puntos que les dejan fuera de las posiciones que dan acceso a la ronda extra, previa a los octavos de final. Pero sea como sea, y a pesar del irregular comienzo, la situación del técnico nunca ha estado en entredicho.

Es más, las operaciones del Athletic Club se encuentran totalmente paralizadas mientras el 'Txingurri' medita profundamente su futuro. El técnico extremeño, fiel a sus principios de renovar año a año para no dejarse influir por los resultados y para poder ser liberado en caso de querer afrontar nuevos proyectos, finaliza contrato el próximo 30 de junio de 2026 y su continuidad no está asegurada.

No habrá decisión hasta 2026

De hecho, según informa el 'Diario AS', Ernesto Valverde no tomará ninguna decisión hasta al menos los primeros meses del año que viene, mientras la planificación de la próxima temporada sigue paralizada a la espera de la 'fumata blanca' y al mismo tiempo que Jon Uriarte anuncia su presentación a unas hipotéticas elecciones por la presidencia a final de curso, siempre y cuando aparezca una candidatura que quiera hacerle frente.

El actual presidente del Athletic Club tomará sus decisiones sin tener en cuenta el futuro de Valverde, pero dicho medio asegura que tratará de convencerlo de que es el mejor preparado para seguir en los banquillos del conjunto vasco.

Paralizados

En caso contrario, son varios los nombres que han ido sonando en las últimas semanas como sus posibles sucesores, entre ellos los de Andoni Iraola o Iñigo Pérez, que también finalizan en junio sus respectivos vínculos contractuales con Bournemouth y Rayo Vallecano.

En cuanto a la dirección deportiva, son muchos los nombres a tratar entre posibles renovaciones, fichajes y regresos de cesiones, pero el hecho de no saber si el 'Txingurri' continuará o no paraliza cualquier tiempo de movimiento en ese sentido por parte de Mikel González, director deportivo del Athletic. Se espera una respuesta de Valverde, pero esta tardará en llegar...