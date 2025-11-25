El Athletic rescata un punto en el descuento para mantener el invicto en Praga en la Youth League

El Athletic rescató un punto en el descuento ante el Slavia en Praga y, con un 3-3 final en el marcador tras el penalti a Manex Lozano que transformó Igor Oyono en el minuto 95, mantuvo el invicto en la Youth League tras cinco jornadas.

Los dos puntos de este martes son los primeros que pierden los 'cachorros' en lo que va de fase liga, en la tienen asegurada la clasificación para la siguiente ronda. Hoy incluso pareció al inicio que iban a mantener el pleno con el que llegaron a la capital checa cuando Elijah Gift puso el 0-1 en el minuto 8 del partido. Pero tres goles en diez minutos del Slavia, dos Mubarak Suleiman y uno Petr Potmesil, les puso muy difícil ya el choque a los de Bittor Llopis para el minuto 20.

Aun así reaccionó el Athletic ya antes del descanso, con otro cabezazo de Manex Lozano que puso el 3-2 en el 43 con el que fue su sexto tanto en cinco partidos todos marcando. Y el propio Lozano provocó en penalti en el 93 que permitió a Oyono marcar el 3-3 final en el 95.

Abrió el marcador el Athletic, en el minuto 8, con un cabezazo de Gift a un centro pasado al segundo palo de Oyharçabal perfecto a la testa del extremo navarro. Se relajó el conjunto rojiblanco, hoy de azul, y lo pagó caro con tres goles locales en diez minutos dejando en mal lugar la contundencia defensiva bilbaína.

Así, Suleiman empató en el 11 adelantándose a la defensa en un centro a balón parado raso de Rajnoha al primer palo; Potmesil marcó el 2-1 en el 16 aprovechando un mal despeje de Zarandona y cierta premiosidad rival en el área; y Suleiman, de nuevo, logró en el 20 el 3-1 tras un despeje hacia el borde del área de Simón.

Se paró un tanto el partido y el Athletic se rehízo de cara a la segunda mitad con un gol en el minuto 43 casi calcado al 0-1. Un centro perfecto con la izquierda, esta vez de Gift, que devolvió el favor de su primer tanto poniendo la pelota en la cabeza de Lozano

El ariete navarro logró así su sexto gol en lo que va de torneo, en el que ha marcado en los cinco partidos disputados. La segunda parte distó de ser la primera, con el Athletic siempre volcado hacia el área checa pero sin apenas ocasiones. Casi tuvo más el Slavia en la contras hasta que llegó la jugada de Lozano, por la izquierda, el penalti que sufrió y el 3-3 que logró Oyono desde los once metros. Desde el minuto 80 el conjunto vasco jugó en superioridad numérica por la expulsión del defensa local Beran.