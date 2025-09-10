El Athletic recibe 3.813 entradas del Borussia Dortmund, la mayoría de 18,50 euros

El Athletic ha recibido 3.813 entradas del Borussia Dortmund para el partido de la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones que se va a disputar el 1 de octubre (21.00 horas) en el Signal Iduna Park, la mayoría con un precio de 18,50 euros.

De ese paquete remitido por el club alemán, 2.309 localidades son de pie en la grada de animación, con un precio de 18,50 euros, y otras 1.083 de asiento con un coste de 50 euros. Las 421 restantes se las reserva el club rojiblanco "para sus compromisos".

Las entradas se repartirán entre los socios que se inscriban en la web oficial del club desde este miércoles hasta el viernes. En caso de que la demanda sea mayor que la oferta ese mismo día 12 se realizará un sorteo entre los inscritos. "Si no fuera necesario el sorteo, el público en general también podrá adquirir el resto de las localidades sobrantes", aclara la entidad bilbaína.

El Athletic visitará uno de los campos más emblemáticos de Europa tan solo en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. Otro rival complicadísimo después de tener que medirse al Arsenal de Arteta en el partido inaugural de su andadura en la máxima competición europea.

Con la máxima ilusión para completar una gran temporada después del fenomenal arranque liguero, Valverde tendrá que solventar las numerosas bajas. El primer paso después del parón lo harán ante el Alavés en casa, un partido que históricamente aprovechan para sumar los tres puntos.